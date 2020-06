Vivo TWS Earphone Neo: auricolari Bluetooth 5.2 a bassa latenza, con qualità CD

Assieme alla nuova X50 Series, Vivo, brand della galassia cinese BBK Electronics, ha presentato anche un innovativo paio di auricolari Bluetooth, i Vivo TWS Earphone Neo che, in attesa della relativa commercializzazione internazionale, hanno già esplicato le specifiche potenzialità a beneficio dell’utenza locale.

Simili nel design ai celebri Apple AirPods, i nuovi Vivo TWS Earphone Neo (destinati a far da riferimento ai venturi “cugini” di OnePlus) adottano il classico form factor con stanghetta, ideale a mantenerli ancorati al padiglione auricolare, consentendo di non perdersi i preziosi segnali che possono sopraggiungere dall’ambiente circostante.

All’interno del loro telaio impermeabile contro schizzi di pioggia e sudore (IP54), di color blu o bianco, sono ubicati dei driver da 14.2 mm di diametro: questi ultimi sono interfacciati con un processore Qualcomm di 4a generazione, appositamente creato per i dispositivi senza fili, che porta in dote il nuovo Bluetooth 5.2 con una bassa latenza (88 ms) che giova sia ai gamers che a coloro che sono impegnati in videochiamate. Un ulteriore contributo alla qualità sonora, assicurata come vicina a quella di un CD, deriva dal supporto al codec aptX Adaptive, con bitrate dinamico, e dall’implementazione di 3 diverse equalizzazioni DeepX, di cui una concepita per le alte frequenze, una per quelle basse, ed una per il parlato.

Quest’ultimo risulta essere a prova di interferenze durante le telefonate, ricorrendo alla cancellazione del rumore, assicurata da un sistema a due microfoni: in grado di essere rilevate all’istante, soprattutto quanto in pairing con uno smartphone della casa madre, i nuovi auricolari Vivo TWS Earphone Neo supportano i controlli touch sulle pareti esterne, in virtù dei quali è possibile avvalersi dei comandi vocali verso il concierge virtuale di riferimento.

In termini di autonomia, gli auricolari Vivo TWS Earphone Neo, attualmente prezzati a 499 yuan (pressappoco 63 euro), vantano 5.5 ore, utilizzando il codec base, AAC, ma solo 4 ore optando per il più performante ed esigente aptX Adaptive: in compenso, la custodia protettiva, caricabile via Type-C, porta l’autonomia complessiva a 27 ore.