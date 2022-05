Ufficiale il tablet Blackview Tab 12 con maxi batteria e interfaccia smart

Ascolta questo articolo

Impegnato da qualche tempo nell’ampliare la propria tipologia di prodotti, ora inclusiva anche di notebook, il brand cinese Blackview non dimentica uno dei suoi primi amori, quello dei tablet e, forte dei buoni riscontri ottenuti col modello dello scorso anno, ha annunciato il nuovo tablet “Blackview Tab 12”.

Il tablet in questione, già listato (144.02 euro) sull’importatore Aliexpress con bundle che comprendono anche una tastiera Bluetooth o gli auricolari AirBuds 6, per dimensioni e peso (239.2 x 157.93 x 7.4 mm per 423 grammi) è facilmente riponibile in una cartella o borsa per il trasporto: il retro propone una finitura opaca applicata alle colorazioni Twilight Blue, Space Grey e Lunar Silver, mentre il lato esibisce dei bordi metallici piatti in stile iPad Pro e il frontale si avvale di un consueto vetro a protezione di un pannello in-cell, quindi sottile, ad alto contrasto e ben visibile sotto la luce del sole.

Nella fattispecie, il Blackview Tab 12 integra un display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto a 1200 x 1920 pixel, con elevata luminosità di picco, profondità colore a 24-bit, aspect ratio a 16:10, e l’80% di screen-to-body. La selfiecamera anteriore arriva a 5 megapixel (GalaxyCore GC5035) mentre, sul retro, quella posteriore, principale e mono, si spinge a 13 megapixel (Sony IMX258, pixel da 1.12 micrometri, 1/3,06”, HDR, video a 1080p, fuoco fisso). Grande attenzione è stata conferita all’audio, con speaker dual box amplificati (1W con 7 Ohm di impedenza) in modo smart che, in tandem col chip k9 e appositi algoritmi, assicurano la resa di un suono naturale e potente.

Come già nel Tab 8 del 2020, il processore di ruolo è l’octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863A, affiancato dalla GPU IMG8322: la RAM (LPDDR4X) è prevista nella dimensione di 4 GB, che fanno il paio con i 64 GB dello storage. A proposito dell’archiviazione, il brand è consapevole di come due anni fa si fosse optato per 128 GB ma, in questo caso, arriva qualcosa che prima mancava, l’espandibilità via microSD, che può mettere a disposizione sino a 1 TB extra.

Per l’energia, il costruttore del Blackview Tab 12 ha previsto una batteria ad alta efficienza da 6.580 mAh che (a carica ultimata in 2-3 ore) assicura, in condizioni ideali secondo i test di laboratorio, 710.5 ore in standby, ovvero in concreto 5.1 ore di riproduzione video, oltre 20 ore di chiamate, circa 5 ore di gaming, 5.7 ore di navigazione, o 18 ore di riproduzione musicale. Non mancano, tra le altre specifiche, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 (AAC), il 4G, il GPS (Beidou, Glonass), l’OTG su microUSB 2.0 Type-C, e la Radio FM via mini-jack da 3.5 mm.

Per il software, aggiornato il sistema operativo ad Android 11, si è introdotta l’interfaccia Doke OS_P 2.0, che porta in dote l’integrazione della suite da ufficio WPS Office, un taccuino di strumenti per la produttività, il system manager (gestione app, libera memoria, game speedup, risparmio energetico intelligente), l’assistente per migrare i dati e la cold room (un ambiente in cui freezzare le app per evitare che consumino risorse in background).