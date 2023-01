TCL annuncia il nuovo smartphone entry level ION Z con batteria removibile

Ascolta questo articolo

Dopo la messa in campo di diverse novità relative all’intrattenimento domestico al CES 2023, il brand cinese TCL è tornato a occuparsi di smartphone basici dal basso prezzo d’acquisto, ufficializzando, a poca distanza dal precedente ION Z, il nuovo entry level ION X.

Sottile e leggero, in modo da stare comodamente in tasca, ION X ha uno chassis in plastica con una leggera texture puntiforme sul retro, che ne migliora l’aspetto, il grip in mano, e riduce l’inconveniente delle impronte. Davanti, si notano due cornici spesse in alto e in basso, attorno al display edge-to-endge: in quella superiore, assieme alla capsula auricolare, si trova la fotocamera anteriore, da 5 megapixel, con la scansione del volto che si occupa della sicurezza del dispositivo.

Il display dell’ION Z è un LCD da 6 pollici, con risoluzione HD+ da 1600 × 900 pixel e l’85% di screen-to-body. Non è stata dichiarata la velocità del refresh rate che, quindi, si presume da 60 Hz. Il retro, come accennato, ha una sua eleganza. Nel totem verticale si annida un sensore principale da 13 megapixel, che cattura video a 1080p a 30 fotogrammi per secondo (come davanti), beneficiato, in quanto “smart camera”, dal riconoscimento AI delle scene. Ovviamente, non manca il Flash LED.

Privo di scanner per le impronte digitali e anche dell’emettitore di infrarossi, ION Z impiega una batteria da 3.000 mAh, che assicura una giornata di autonomia o diverse ore di riproduzione: volendo prolungare il funzionamento del device, è possibile ricorrere alle modalità Battery Saver. e Smart Manager (che permettono di fare ancora molte chiamate, riprodurre audio e video, anche con poca energia rimasta) o cambiare la batteria che, come da fessura nella back cover, è removibile, in modo da poterla cambiare con una carica o con una integra dopo che quella originale si sia deteriorata col passare del tempo (cosa che è possibile fare anche con i Nokia C21, Fairphone 4 e Samsung Galaxy XCover 6 Pro).

Le connettività di bordo dell’ION Z sono il 4G LTE, il Wi-Fi ac, il GPS, l’inattesa microUSB Type-C, il Bluetooth 5.1 e il mini-jack da 3,5 mm. A coordinare il tutto, lato software, è Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria di TCL mentre, quando ad hardware, fornisce le prestazioni il processore MediaTek Helio G25, supportato da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage, espandibile via microSD di massimo altri 512 GB. L’acquisto del TCL ION Z è possibile grazie all’operatore telefonico Mobile, negli USA, al prezzo di 119 dollari, a partire dal 26 Gennaio.