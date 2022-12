TCL ION Z: ufficiale lo smartphone low cost adatto come senior phone

Ascolta questo articolo

Più o meno con un lancio al mese, il brand cinese TCL (che in passato ha avuto la licenza per i Blackberry) ha presidiato la fascia bassa della telefonia mobile degli ultimi tempi e, dopo il modello TCL 405 visto a Novembre, ha svelato, pero ora negli USA, l’apripista TCL ION Z.

Quest’ultimo misura 14 x 7 x 1 cm con uno chassis in plastica colorata, che è privo di location per uno scanner fisico dedicato alle impronte digitali: il frontale conferma al massimo la fascia bassa d’appartenenza, viste le enormi cornici in alto e in basso rispetto allo schermo. Quella alta ha al centro la capsula auricolare e, un po’ sulla destra, la selfiecamera, via sensore da 2 megapixel, con riconoscimento del volto a scopo sicurezza.

Il resto del lato A, secondo un rapporto d’aspetto in 18:9, adotta un Vivid Display, ovvero un LCD IPS da 5.5 pollici, risoluto in HD+ (cioè a 1440 x 720 pixel), e con uno screen-to-body tipico d’altri tempi, pari all’80%. La schiena del TCL ION Z, leggermente curva ai lati per una buona impugnatura, ha un lingottino sulla spalla di sinistra: nel caso specifico, a occupare il totem, con allineamento verticale, è un sensore mono per la fotocamera posteriore, da 5 megapixel, posta giusto sopra il relativo Flash LED. Lato audio, va annotata la compatibilità di questo smartphone con gli apparecchi acustici.

Come chipset, il costruttore ha optato per la piattaforma Helio A22 di MediaTek, con quattro core e frequenza di clock a 2.0 GHz: l’assetto mnemonico prevede 3 GB per la RAM e 32 GB per lo storage, espandibile via microSD sino ad altri 512 GB al massimo. Sul piano energetico, il TCL ION Z monta una batteria da 3.000 mAh, caricabile via microUSB Type-C secondo una velocità non precisata e quindi forse non rapida: grazie al connubio di Smart Manager e Risparmio batteria, è possibile preservare lo stato di salute della batteria e usare il telefono per chiamate, SMS etc, ancora a lungo pur con poca carica residua.

Modestamente impermeabile secondo lo standard IP52, il TCL ION Z annovera il 4G, il Wi-Fi n (hotspot), il GPS, il Bluetooth 5.0 ed è animato dal sistema operativo Android 12: a oggi il device è distribuito negli USA dall’operatore mobile Cricket, nella sola colorazione blu atlantico.