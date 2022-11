TCL 405: ufficiale lo smartphone iper basico con audio stereo

Ascolta questo articolo

Il brand cinese TCL, che ormai da tempo allestisce smartphone anche col proprio brand, sta continuando a sfornare silenziosamente nuovi smartphone e, dopo TCL 40 R 5G di fine Ottobre, ha ufficializzato, con tanto di pagina ufficiale sul proprio sito web, il successivo TCL 405, variegato nelle colorazioni Space Dark e Lavender Purple.

Il TCL 405 (164,66 x 75,4 x 8,99 mm per 190 grammi) presenta uno schermo LCD IPS da 6.6″ risoluto a 1600×720 pixel, quindi in HD+, secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con uno screen-to-body dell’89,1%, una densità a 269 PPI, il 70% sulla scala colore NTSC, un rapporto di contrasto a 1000: 1 e una luminosità standard di 400 nits. In alto vi è un notch a goccia, che custodisce una selfiecamera da 5 megapixel (1/5″, 1,12 μm, 76° di FOV, obiettivo a 3 lenti), con f/2.2 e riconoscimento del volto: in basso, vi è un mento evidente ma non troppo.

Dietro, su una texture romboidale, un bumper rettangolare ospita nella sezione più scura i sensori della dual camera: di questi, quello principale è da 13 megapixel (1/3,06″, 1,12 μm, 76.7° di FOV, obiettivo a 4 lenti, f/2.2), mentre quello secondario, per la profondità, accompagnato dal Flash LED, è da 2 megapixel (1/5″, 1,65 μm, 86.6° di FOV, f/2.4, fuoco fisso, obiettivo a 3 lenti). L’app fotografica supporta lo scatto via gesture, l’HDR, la modalità panorama, e i video a 1080pp@30 fps. L’output audio è affidato a due altoparlanti stereo.

Per il processore, a 8 core (2.0 GHz) e 12 nanometri, TCL si è indirizzata sull’Helio G25 di MediaTek, con la GPU IMG GE8320 da 650 MHz: la RAM, da 2 GB, fa coppia o con 32 o con 64 GB di storage espandibile di 512 GB via microSD. Caricata in 3.5 ore via microUSB Type-C 2.0 a 10W, è innestata una batteria da 5.000 mah. In ragioni di tali specifiche elaborative, Android 12 è in Go Edition.

Passando alle connettività, nel TCL 405 ci sono il Wi-Fi ac (direct, VoWiFi), il Bluetooth 5.1, il GPS (Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS), e il mini-jack da 3.5 mm: nel modello single SIM, lo slot ospita la nanoSIM e la microSD mentre, nella variante Dual SIM, lo slot ha posto sia per le due schedine telefoniche che per quella di memoria. Al momento, non si conoscono ancora i prezzi delle configurazioni di questo telefono, il cui esordio sul mercato appare comunque prossimo.