TCL 40 R 5G: ufficiale l’entry level 5G immersivo adatto anche al gaming

Lo scorso mese erano circolate indiscrezioni piuttosto precise a proposito di un nuovo smartphone economico che il brand cinese TCL ha effettivamente presentato nelle scorse ore, in veste di TCL 40 R 5G (distribuito a fine Ottobre, nel colore Starlight Black da WindTre e TIM, al prezzo di 239,90 euro), contraddistinguendolo come un device volto alla fruizione, immersiva, di contenuti, anche videoludici, potendo contare su assi nella manica come il display e una connettività mobile decisamente al top quanto a velocità.

Messi da parte gli elettrodomestici smart, TCL ha sfoggiato lo smartphone entry-level TCL 40 R 5G (164,5 x 75,4 x 8,99 mm, per 192 grammi) con un display LCD IPS da 6.6 pollici, risoluto in HD+ (quindi a 1.612 x 720 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, con tecnologie migliorative NXTVISION e Darker Display (ideale per le visioni nelle ore serali o notturne), rispettoso della vista grazie alle modalità Eye Comfort (per filtrare la luce blu) e lettura. Il refresh rate è piuttosto alto, pari a 90 Hz, con i gamers che certo non potranno lamentarsi della fluidità con cui scorreranno le immagini.

Frontalmente, nel notch a goccia, presente assieme a cornici discrete ma con un mento evidente, è ubicata la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0), con riconoscimento facciale 2D. Dietro, ove si trova pure lo scanner per le impronte digitali, vi è una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità. L’apparato fotografico mette a disposizione la funzione One Shot che, previo un solo tocco, gira più video e scatta più foto, permettendo facilmente di scegliere il risultato migliore: la funzione Steady Snap garantisce velocità ultra rapide di scatto, mentre l’HDR Night Magician torna utile quando c’è poca luce ambientale. In ottica video, grazie alla tecnologia AI HDR di TCL vengono regolate in automatico, quanto a esposizione, le zone chiare e scure.

La sezione elaborativa del TCL 40 R 5G prevede il processore octacore (2.2 GHz massimi come clock frequency), realizzato con litografia a 7 nanometri, MediaTek Dimensity 700, con la scheda grafica Mali-G57 MC2 di Arm: la RAM è a 4 GB, mentre lo storage si ferma a 128 GB, ma può guadagnarne altri 1 TB via microSD. Sul piano energetico, scende in campo una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 15W attraverso la microUSB Type-C 2.0.

Anche le connettività hanno ricevuto grande attenzione da TCL che ha equipaggiato il suo smartphone TCL 40 R 5G con il Dual SIM, il 5G con alta velocità di trasmissione (1.6 Gbps DL e fino a 150 Mbps in UL), Wi-Fi ac dual band, NFC per i pagamenti contactless e Bluetooth 5.1. Per il sistema operativo, risulta scelto Android 12, anche se è stato garantito l’arrivo di Android 13: in più, via OTA arriverà anche la funzione TCL Link che, su alcuni device compatibili TCL, permetterà la gestione multi-schermo, di modo che non ci si perderà le proprie novità cinematografiche nel mentre si invieranno messaggi agli amici.