TCL Grid Q10: ufficiale il frigo smart con conservazione molecolare e sterilizzazione

Ascolta questo articolo

Con l’evolversi delle esigenze degli utenti, anche un prodotto esistente da tempo come il frigorifero cambia pelle. Conscia di ciò, la cinese TCL, per lo più nota per TV e smartphone, ha annunciato il suo frigorifero gigante hi-tech TCL Grid Q10, in vendita a 8.999 yuan, con bonus iniziale di 1.000 yuan, e la promessa di 5 anni di garanzia gratuita sul tutto il dispositivo e di 10 anni sul compressore.

Esteriormente, il TCL Grid Q10, spesso 58 cm, con un vano inferiore di 2 cm per la dissipazione del calore e il supporto a una porta ad angolo retto di 90°, presenta un design a croce per gli sportelli, ed ha un rivestimento in ardesia di Qingmoyan: in alto a destra si trova un touchscreen che, rilevando la presenza delle persone, si illumina. All’interno, è presente un ambiente a 3 sistemi indipendenti, che permette un’agile commutazione degli spazi da congelatore a refrigeratore, potendo ottenere 18 tipi di combinazioni a seconda delle proprie esigenze.

Nello specifico, all’interno, ove si ravvisa una capacità complessiva di 555L, quello in alto a sinistra è un congelatore fisso da 160L di capacità: in basso si notano due scomparti da 210L. con temperatura controllabile in modo indipendente a -18ºC~5ºC, che impostati sul preset “congelata”, permettono di avere un congelatore dalla volumetria complessiva di 370L. Nell’insieme, in alto a destra vi è anche l’area di refrigerazione, che funge da frigorifero fisso, da 185L: in questo caso, impostando su “refrigerata” i due vani inferiori, si ottiene un vano frigorifero da 395L.

Il frigo smart TCL Grid Q10 utilizza una tecnologia di conservazione molecolare che fa uso di un campo biomagnetico: in tal modo, si riduce la velocità di movimento molecolare delle cellule degli ingredienti, ottenendo una “minore perdita metabolica e infine un migliore blocco della freschezza e capacità di conservazione“, anche in ragione del fatto che le molecole, disponendosi in modo più stretto tra loro, formano un “uno strato protettivo” che limita appunto la perdita dei nutrienti. Come esempi, l’azienda ha spiegato che sulla carne i microorganismi crescono del 50% in meno che in un frigo normale, che gli spinaci non appassiscono per una settimana, e che anche dopo 15 giorni le fragole conservano un rosso vivido e non si deteriorano.

Per la sterilizzazione, attuabile premendo un pulsante, il frigo TCL Grid Q10 offre la tecnologia fotoelettrica GP + (basata su luce ultravioletta, campo elettrico ad alta tensione, e catalizzatore di grafene) che, in due ore, ottiene una rimozione dei virus pari al 99%, lasciando poi il campo a una rapida (in 10 minuti) deodorizzazione. Ovviamente, collegabile alla rete Wi-Fi di casa per il controllo da remoto, il frigo TCL Grid Q10 ha sensori di rilevamento multipunto della temperatura al suo interno, un sistema di gestione intelligente della temperatura che mantiene anche costante la freschezza, consente un rapido congelamento a -32° e, per quando si lascia lo sportello aperto, prompt e allarmi.