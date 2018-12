Smartphone Samsung: in arrivo una nuova modalità notturna per la fotocamera chiamata Bright Night?

OnePlus ha portato la modalità Nightscape al loro nuovo fiore all’occhiello, mentre la modalità Night Sight utilizzata sui Google Pixel 3 può far apparire gli scatti con poca illuminazione come se fossero foto scattate durante il giorno. A questo punto, per tenere il passo dei rivali è giusto che anche Samsung proponga una modalità di fotocamera notturna rivoluzionaria sul mercato.

Come altri importanti produttori di telefoni, la modalità Bright Night funzionerà presumibilmente scattando diverse foto dello stesso soggetto e combinandole in un’immagine più luminosa, più chiara, e correttamente esposta, senza fare affidamento su un flash LED, almeno secondo il codice dell’ultima versione di Android Pie per Galaxy Note 9.

Bright Night Samsung: le foto al buio saranno più chiare

A differenza di alcune modalità notturne, come Nightscape di OnePlus, che funzionano principalmente per rendere più luminosi e dare maggior risalto ai dettagli delle foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione, anziché illuminare l’intera immagine, il codice decodificato dagli esperti di XDA Developers per i prossimi smartphone della Samsung delinea la potenzialità della modalità di poter scattare più foto dalla scarsa luce e sovrapporle tra loro per avere la luminosità desiderata.

Mentre girano voci sui potenziali sei obiettivi fotografici per i prossimi Samsung Galaxy, il che non è esagerato considerando che l’A9 è stato appena rilasciato all’inizio di questo mese con ben quattro fotocamere posteriori, è molto probabile che nel giro di poco potremmo assistere all’introduzione di nuove modalità di fotocamere già in vista della presentazione del Galaxy S10. La Bright Night, inoltre, potrebbe arrivare anche sugli attuali Galaxy S9 e S9 Plus, soprattutto se riceveranno l’aggiornamento ad Android Pie.

Agli appassionati di tecnologia e di fotografia, a questo punto, non resta che aspettare i primi mesi dell’anno nuovo, e seguire il più possibile gli ultimi rumors e le ultime indiscrezioni riguardo le mosse strategiche della Samsung.