Realme: al via con lo smartphone entry level C33

Appena conclusosi l’evento telefonico odierno di Huawei, sono emersi i dettagli di quello tenutosi in giornata a opera dello spin-off (dal 2018) di Oppo che, però in India (con vendite a partire dal 12 Settembre), ha schierato lo smartphone low cost Realme C33.

Il nuovo entry level telefonico (164,2×75,7×8,3 mm per 187 grammi) Realme C33 ha un telaio posteriormente glitterato nelle colorazioni Sandy Gold, Night Sea e Aqua Blue. Di base, di presenta con un display LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (720×1.600 pixel) secondo un aspetto panoramico a 20:9, con l’88.7% di screen-to-body, 60 Hz di refresh rate, 270 PPI come densità di pixel per pollice, e un notch a goccia sulla fronte.

La piccola insenatura menzionata ospita la selfiecamera da 5 megapixel, assistita dall’AI mentre, dietro, quelli che sembrano due spioncini, sono i sensori della dual camera, in cui al sensore VGA (0.3 megapixel) per la profondità, è affiancato uno da 50 megapixel, principale, beneficiato da un inedito algoritmo CDDR che, pur controluce, fornisce foto nitide sopprimendo le alte luci.

Attenzionato l’audio con le ottimizzazioni Dirac 3.0, e la sicurezza con uno scanner d’impronte posto di lato, il Realme C33, successore dei recenti modelli C30, C31 e C35, punta sul processore octacore (1,82GHz) Unisoc T612 con GPU ARM Mali-G57, negli allestimenti di RAM (LPDDR4x) e storage (UFS 2.2, espandibile via microSD di massimo 1 ulteriore TB) da 3+32 GB (8.999 rupie, circa 113 euro) e 4+64 GB (9.999 rupie, circa 126 euro).

All’autonomia, nel Realme C33 bada la batteria, da 5.000mAh, con carica a 10W mentre, per le connettività, vi è il Dual SIM puro, il 4G LTE con chiamate VoLTE, il Wi-Fi ac 2,4GHz, il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3,5mm, una normale micro USB, e il GPS con reti satellitari Galileo e Glonass. In attesa di vederlo in Europa, come avvenuto per i precedenti C phone di Realme, il C33 sarà out-of-the-box col sistema operativo Android 12 celato dall’interfaccia proprietaria Realme UI in S Edition.