QIN AI Life 4G: in arrivo lo smartphone 4G con funzione di telecomando per la domotica Xiaomi

Youpin, il noto crowdfunding di Xiaomi, è una vera e propria fucina creativa che, nel corso del tempo, ha dato i natali a diverse creazioni interessanti, compatibili col suo ecosistema software, tra cui gli accessori domotici Aqara, in procinto di arrivare ufficialmente in Europa: ai tanti prodotti nati su tale piattaforma, presto potrebbe aggiungersi anche il nuovo AI Life 4G del brand Duoquin, già realizzatore di un ottimo feature phone 4G, il Qin 1, degno rivale di analoghi prodotti Nokia/HMD Global.

QIN AI Life 4G, con uno chassis in policarbonato molto compatto (132.6mm × 55.4mm × 8.6mm, per 105 grammi). allestito nelle colorazioni blu, nero, rosa, rosso, diverge dal predecessore per l’aver abbandonato la tastiera fisica, ed aver implementato una sola fotocamera, sul retro, da 5 megapixel, al fine di dedicare tutto l’oblungo frontale (con aspect ratio a 22.5:9) al display, da 5.05 pollici con risoluzione HD.

Su quest’ultimo – come in un carosello verticale – il sistema operativo (Android Pie 9.0 in GO Edition) visualizza, in ottica telecomando universale, le voci dei servizi (Alipay, per i pagamenti) e delle chat (WeChat) con cui interagire, e le schede di oltre 100 elettrodomestici smart (tra cui purificatori d’aria, robot aspirapolvere, condizionatori, lavatrici intelligenti) – raggruppati in 12 categorie – controllabili tramite l’emettitore d’infrarossi presente a bordo (e via app Mijia).

Dotato di assistente virtuale XiaoAI (sostituito con Assistant in caso di commercializzazione europea) richiamato da un tastino laterale a destra, per controllarne le funzioni a mani libere, usabile anche dagli alunni, grazie alla modalità Student Edition con servizi e contenuti audio dedicati, il QIN AI Life 4G non si fa mancare un hardware da smartphone entry level, col processore Spreadtrum SC9832E che, nella fattispecie, si avvale di 1 GB di RAM e di 32 GB di storage, oltre che di una riserva d’energia, pari a 2.100 mAh, caricabile via microUSB Type-C (con OTG). Le connettività, presenti, annoverano il 4G, il Wi-Fi, il GPS, ed il Bluetooth 4.2.

Per l’acquisto del QIN AI Life 4G, occorre far riferimento al summenzionato e-store di Youpin, ove il prodotto è attualmente promozionato a circa 65 euro, ovvero a 499 yuan locali, con le prime spedizioni calendarizzate per il prossimo 31 di Agosto.