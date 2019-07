Arriva in Italia un terzetto di accessori smart per la casa intelligente secondo Xiaomi

Nel corso dell’evento col quale ha presentato in Italia lo smartphone Xiaomi Mi A3 e gli auricolari Mi True Wireless Earbuds, il noto colosso della tecnologia cinese ha ufficializzato un corposo assortimento di dispositivi smart per la casa, rientranti nel panorama IoT dell’azienda.

Il Mi Handheld Vacuum Cleaner, proprio come i più celebri Dyson, è un aspirapolvere senza filo, energizzato da 2.500 mAh di batteria, che ne assicurano il funzionamento per mezzora in modalità standard (per 160 mq, sfruttando la tecnologia a 9 cicloni), e per 6 minuti al massimo della potenza (90AW), raggiunto il quale livello (100.000 rpm), i filtri HEPA riescono a catturare (nel serbatoio da 500 ml) il 99.97% di elementi sottili (0.3 micron) tra cui polveri, acari, capelli, etc.

Ovviamente, ricorrendo agli appositi bocchettoni in dotazione (Electric mites brush, per interni auto e tessuti, Flat nozzl, per le briciole, Extra-soft brush, ottima per la tastiera e le superfici delicate). Provvisto anche di dock per l’ancoraggio alla parete, il Mi Handheld Vacuum Cleaner esordirà in commercio il 22 Luglio, promozionato per un giorno a 199.99 euro, per poi assestarsi sui 249.99 euro, comunque ben al di sotto delle cifre del rivale più blasonato.

In Italia arriva, sempre con una promozione (129.99 euro) di 24 ore al momento del lancio (rispetto al prezzo finale, poi di 149.99 euro), il Mi Air Purifier 2H già in circolazione in Asia: quest’ultimo è in grado di bonificare 260 metri cubi di aria per ora, in ambienti da 18 a 31 mq, ripulendoli da polveri sottili PM 2.5 spesse appena 0.3 micron, grazie ai filtri HEPA che, nel caso specifico, possono essere sostituiti da quelli anti formaldeide, e da quelli antibatterici a carboni attivi. Grazie ad un sensore interno, e all’uso dell’app Mi Home, può essere usato per controllare a distanza la qualità dell’aria, chiedendo ad Alexa o Assistant di intervenire ravvisate determinate condizioni (o facendo scattare, alle stesse, una routine automatizzata IFTTT).

Le medesime possibilità di controllo remoto, più il supporto ad Apple HomeKit, permettono di controllare a distanza anche la lampada smart Mi Bedside Lamp 2, provvista di LED a lunga (25 mila ore) durata, capaci di garantire 16 milioni di opzioni di colore, onde calibrare la giusta illuminazione (luce calda o fredda) ad ogni stanza, momento della giornata, o esigenza (es. per rilassarsi, leggere, o concentrarsi). La distribuzione dell’accessorio in questione partirà nel Bel Paese dal 29 Luglio, al prezzo di 39.99 euro per 24 ore (e, poi, a 49.99 euro).