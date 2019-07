Xiaomi a tutta musica, con i Mi True Wireless Earbuds e le cuffie Mi Super Bass Wireless

Gli appassionati del brand Xiaomi stanno godendosi un’estate d’oro, con l’annuncio di un nuovo smartphone, il già visto Mi A3, aderente al programma di lungo supporto Android One, e l’arrivo sul mercato degli auricolari senza fili Mi True Wireless Earbuds e delle cuffie over ear Mi Super Bass Wireless.

Nel caso degli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds, si tratta della versione globale dei primi auricolari senza fili della casa cinese, i Mi AirDots, presentati con l’avallo del Bluetooth 5.0 quale tecnologia di pairing con lo smartphone, onde ottenere in cambio una veloce connessione sempre stabile (e a basso consumo energetico) con la propria fonte di musica e telefonate. Come intuibile, con tali auricolari, l’utente potrà gestire anche le chiamate in arrivo, accettandole o rifiutandole, grazie a un tocco della superficie esterna, utile anche per gestire la musica, o chiamare in aiuto Google Assistant.

La qualità audio è affidata ai driver dinamici da 7.2 mm, idonei ad assicurare bassi apprezzabili, mentre l’autonomia conta sulle batterie da 40 mAh per unità, in virtù delle quali si ottengono 4 ore di funzionamento, estese a 12 in totale in virtù dei 300 mAh di energia conservati nella custodia di protezione/ricarica. Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds saranno acquistabili nel Bel Paese tra una decina di giorni, dal 29 Luglio, sotto la cifra simbolica dei 50 euro (49.99) tramite i canali ufficiali (sito web e Mi store), o ricorrendo alla grande distribuzione hi-tech, sia fisica che online (Euronics, Unieuro, MediaWorld, ed Amazon).

Direttamente dalla scorsa due giorni degli Amazon Prime Days, arriva sul mercato anche un paio di nuove cuffie targate Xiaomi, le Mi Super Bass Wireless, nelle colorazioni nero con finiture rosse e nero con finiture dorate, in cui l’archetto si avvale della stessa imbottitura presente sui padiglioni over-ear. Da questi ultimi è possibile godere di un audio con bassi esaltati, grazie ai driver dinamici da ben 40 mm, con la connessione allo smartphone che viene gestita mediante il Bluetooth 5.0, sì da ottenere anche la gestione delle telefonate in arrivo, e la facoltà di chiamare in causa Google Assistant.

L’autonomia di queste cuffie, la cui batteria da 400 mAh è caricabile via microUSB, si sostanzia in 20 ore di uso (300 canzoni in riproduzione ininterrotta), al termine delle quali si potrà continuare ad usarle collegandole alla fonte audio via jack da 3.5 mm. Il prezzo di distribuzione delle cuffie over ear senza fili Xiaomi Mi Super Bass Wireless è, nel mercato indiano d’esordio, di 1.799 rupie, pari a pressappoco 23.22 euro.