Pixel Fold: al Google I/O 2023 la star è il pieghevole di Google

All’evento Google I/O 2023, dopo l’esordio del primo tablet nella serie Pixel, arricchitasi pure del medio-gamma Pixel 7a, è toccato a un altro esordio, quello del primo smartphone pierghevole di Google, destinato a esordire in un mercato ormai molto competitivo dove v’è già la 4a generazione del Samsung Galaxy Z Fold, l’Honor Magic Vs, il Vivo X Fold 2, lo Huawei Mate X3 e l’OPPO Find N2 Flip. Senza contare che verso la fine dell’estate arriveranno pure il Mix Fold 3 di Xiaomi e il primo foldable di OnePlus. Il mercato del settore, però, nel 2022 è cresciuto del 62% rispetto all’anno prima e questo conferma l’interesse di sempre più brand per il formato pieghevole.

Colorato in Obsidian e Porcelain, impermeabile secondo lo standard IPX8, Pixel Fold ha dimensioni simili al Surface Duo di Microsoft e al p pieghevole di Oppo (139,7×158,7×5,8 mm da aperto, 139,7×79,5×12,1 mm da chiuso, per 283,5 grammi).

Ha all’esterno un display da 5,8 pollici con rapporto a 17:9, una risoluzione FullHD+ (1080×2092 pixel, 408 PPI), 1.550 nits di picco, 120 Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass Victus e un foro per una fotocamera da 9,5 megapixel (f/2.2, dual pixel con pixel da 1,22um, FOV 84°). L’altro lato della cover non ha la tipica visiera dei Pixel 7 ma una barra orizzontale in rilievo: al suo interno si trova una tripla fotocamera: a comporla un sensore principale da 48 megapixel (1/2″, f/1.7, pixel da 0.8 micrometri, 82° di FOV) con OIS, un ultra wide (121,1°) da 10.8 megapixel (pixel da 1,25um, f/2.2, sensore da 1/3″), e un teleobiettivo da 10.8 megapixel (sensore 1/3,1″, f/3,05, dual-pixel con pixel da 1,22um, 21,9° di FOV) provvisto di zoom ottico 5x.

Il display pieghevole è un AMOLED da 7,6 pollici risoluto a 2208 × 1840 pixel (308 PPI), con rapporto d’aspetto a 6:5, 1.450 nits, refresh rate a 120 Hz, e protezione mediante un film in plastica. La fotocamera di questo display è da 8 megapixel (f/2.0, 1,12um, 84° FOV). Il chipset proprietario Tensor G2 sfrutterà 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di storage UFS 3.1. La batteria, da 4.821mAh, ha la carica rapida a 30W. L’autonomia è di 24 ore, e arriva a 72 col risparmio energetico.

Le connettività sono 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, UWB, NFC, e USB-C 3.2 gen 2. Lato software assieme ad Android 13 c’è la gesture “Flip to Shhh” in base alla quale poggiando lo smartphone chiuso su una superficie piana si attiva la modalità non disturbare. I prezzi sono di 1799 dollari per la versione con 256 GB di spazio e 1869 dollari per quella con 512 GB. I pre-ordini, appena partiti, portano in regalo Pixel Watch, YouTube Premium per 3 mesi e 2TB di Google One per 6 mesi.