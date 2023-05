Pixel 7a: al Google I/O 2023 ufficiale il nuovo medio-gamma di Mountain View

Il ricchissimo evento Google I/O 2023 ha portato alla ribalta anche tanto hardware: in tale ambito oltre all’esordiente Pixel Tablet, vi è stato anche il nuovo smartphone di fascia media Pixel 7a.

Pixel 7a (152×72,9×9 mm per 193,5 grammi) concepito per chi bada al risparmio ma vuole uno smartphone semplice che semplifichi la vita è previsto nei colori Grigio antracite, Bianco ghiaccio e Celeste e, solo sul Google Store, Corallo.

Attento all’ambiente, visto per la scocca è stato usato il 100% di alluminio da riciclo, e che i materiali della confezione sono al 99% privi di plastica, il medio-gamma Pixel 7a implementa, dietro un vetro Corning Gorilla Glass 3, uno schermo piatto AMOLED Full HD da 6,1 pollici con 90 Hz di refresh rate non adattivo, foro al centro in alto e scanner d’impronte integrato: davanti c’è una selfiecamera da 13 megapixel (95° FOV, f/2,2, fuoco fisso, pixel da 1,12μm) con riconoscimento del viso 2D per il Face Unlock (all’esordio su un Pixel A) mentre dietro, sulla zona posteriore composita e termoformata in 3D, all’insegna di telaio e comparto fotocamera in lega tattile, c’è un sensore principale da 64 megapixel (1/1,73, Quad PD Quad Bayer, 80° di FOV, f/1,89, pixel da 0,8μm) più grande del 72% rispetto a quello sul Pixel 6A, in modo da catturare il 44% di luce in più. C’è anche la stabilizzazione ottica OIS e quella elettronica EIS.

Ai panorami si dedica l’ultragrandangolo del Pixel 7A da 13 megapixel (1,12μm come dimensione di pixel), con campo visivo a 120°, correzione della distorsione, apertura da f/2.2 e “messa a fuoco automatica con Dual Pixel a rilevamento di fase“. Google ha segnalato anche che nell’app Foto di questo smartphone è possibile impiegare le funzioni Elimina sfocatura e Gomma magica. Come funzionalità fotografiche, c’è all’esordio su un Pixel A l’esposizione lunga, ma non solo. C’è una funzione Night Sight velocizzata di 2 volte, e il Super Res Zoom che arriva ad 8x. I video sono catturati in 4K @ 30/60fps.

Al suo interno opera il chipset octacore (2,85 GHz) Tensor G2 in coppia con la GPU Mali-G710, una coppia già vista negli smartphone flagship Pixel 7 e 7 Pro: in questo modo, è possibile implementare la funzione Pixel Speech, che consente la trascrizione testuale dei messaggi vocali ottenuti nell’app Messaggi, si può digitare dettando al concierge virtuale Google Assistant e si ottiene la traduzione della voce come fosse un traduttore universale.

Ovviamente, il tutto è messo in tandem con il chip di sicurezza Titan M2. La RAM LPDDR5 (prodotta da Samsung) è da 8 GB mentre lo storage UFS 3.1 è da 128 o 256 GB. La dissipazione del calore avviene attraverso una pellicola di gradite, e l’uso del rame su diversi componenti, come dimostrato dal teardown eseguito dal leaker PBKreviews.

La batteria, da 4.385mA, con carica rapida (senza caricatore in confezione) via microUSB Type-C (purtroppo saldato con la scheda madre) a 18W e wireless a 5W, grazie all’Adaptive Battery analizza l’uso per dare energia alle app che ne hanno bisogno mentre l’Extreme battery killa tutte le app e porta l’autonomia sino a 72 ore. Di base, le ore di autonomia sono 24. Ci saranno 5 anni di aggiornamenti software con il sistema operativo Android 13.

Google mette in vendita il Pixel 7a sullo store ufficiale e su Amazon al prezzo di 509 euro. Su Amazon, sino al 22 Maggio, l’incentivo è rappresentato dall’avere in regalo una delle quattro personalizzazioni (compresa la nuova azzurra) degli auricolari Pixel Buds A.