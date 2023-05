Google I/O 2023: ufficiale il Pixel Tablet

All’evento Google I/O 2023 si è parlato, dopo tanto software, anche di novità legate all’hardware, a partire dal primo tablet della linea Pixel, il Pixel Tablet che, come da ampie anticipazioni delle scorse giornate, è animato da un chipset che punta a mettere tanta intelligenza artificiale a disposizione dell’utente.

In termini di specifiche, Pixel Tablet ha un display LCD da 10,95 pollici, con risoluzione a 2.560 x 1.600 pixel e 276 PPI, provvisto di una luminosità di 500 nits, redatto secondo un aspetto panoramico a 16:10. Da notare che lo schermo supporta anche la penna touch USI 2.0 e che il tasto d’accensione nasconde invece uno scanner per le impronte digitali in ottica sicurezza. Le fotocamere sono da 8 megapixel, tanto davanti quanto dietro: nello specifico davanti abbiamo una dimensione di 1/4”, la messa a fuoco fissa, f/2,0 come apertura focale, e un campo visivo di 84 gradi. Sono le stesse caratteristiche contraddistinguono pure la fotocamera mono sulla back cover.

L’audio è contemplato alla grande vista la presenza di ben 4 speaker per il sound stereofonico: i microfoni ci sono e sono ben 3. Ai timoni di comando del Pixel Tablet, c’è il chipset Google Tensor G2, un SoC a otto core da 2,85 GHz massimi realizzato a 5 nanometri, affiancato sia al co-processore di sicurezza Titan M2 che alla GPU Mali-G710 MP7.

La RAM del Pixel tablet è da 8 GB, mentre lo storage del tipo UFS 3.1 può essere da 128 o 256 GB. La batteria promette un massimo di 12 ore di streaming video. Le connettività del Pixel tablet comprendono il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, una microUSB Type-C 3.2 di prima generazione, il supporto alla banda ultra larga UWB e il connettore per accessori a 4 pin.

Quest’ultimo elemento riveste grande importanza, perché permette al tablet di poggiarsi in orizzontale sulla Pixel Tablet Charging Speaker Dock: questa dock station d’appoggio, come precisa il nome, ha uno speaker, con integrato Chromecast in modo da poter ascoltare qualcosa sul grande schermo del tablet o altrove. Inoltre, questa dock fa anche passare la ricarica attraverso i pin magnetici: il tablet, poi, poggiato su tale supporto diventa una sorta di Nest Hub sul quale non solo si possono vedere le proprie foto come fosse una cornice digitale, ma si può anche controllare la propria domotica. Animato da Android 13, il Pixel Tablet per ora è relegato agli USA ove può essere comperato al prezzo di 499 dollari inclusivi della succitata dock di ricarica.