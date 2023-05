Pixel Tablet svelato in anteprima da Amazon: eccone le specifiche

Come noto il 10 Maggio Google presenterà gli auricolari Pixel Buds A, lo smartphone pieghevole Pixel Fold, diverse novità software, con forse accenni anche ai prossimi Pixel Watch 2 e Pixel 8 previsti per Ottobre assieme alla release definitiva di Android 14. Orbene, nell’evento sarà incluso anche l’attesissimo, da quasi un anno, Pixel Tablet che, nelle scorse ore, è stato rilevato per errore da Amazon Giappone che, per errore, ha pubblicato per qualche ora le schede tecniche complete del prodotto, con annesse delle immagini ufficiali.

Pixel tablet è previsto nei colori verde oliva Hazel, con cornice frontale nera, e Porcelain, con cornice frontale bianca. Lo chassis è in alluminio con finitura in nanoceramica. Il lato lungo alto, se in orizzontale, ha la selfiecamera: a destra del corpo si nota uno switch forse per microfono e webcam, e a sinistra la microUSB Type-C 3.1 Gen 1 per dati e ricarica. In basso sul lato lungo opposto a quello della webcam ci sono fessure sottili quasi invisibili per i pogo pin magnetici. (connettore a 4 pin).

Il display è un panello panoramico (16:10) LCD da 10,95 pollici con risoluzione a 2.560 × 1.600 pixel, 276 PPI di densità di pixel per pollice, 500 nits di luminosità standard, trattamento anti impronta essendo ovviamente touch, standard USI 2.0 per la compatibilità col pennino, capacità di rappresentare 16 milioni di colori (grazie alla profondità colore a 24 bit). La fotocamera anteriore arriva a 8 megapixel, e ha il fuoco fisso, pixel da 1,12 micrometri, 84° di angolo visuale (FOV), grazie a un sensore da 1/4 pollici.

Sul retro, la fotocamera posteriore con sensore da un quarto di pollice arriva a 8 megapixel, con apertura a f/2.0, pixel da 1.12 um, focus fisso e FOV all’84%apertura. La sezione audio comprende 4 speaker e, per Assistant, le chiamate, e la registrazione, 3 microfoni che beneficiano della soppressione del rumore. L’assetto elaborativo comprende il chipset proprietario Google Tensor G2, con la sicurezza curata dal coprocessore Titan M2: la RAM LPDDR5 è da 8 GB, mentre lo storage UFS 3.1 è da 128 o 256 GB.

Le restanti specifiche del tablet di Google comprendono antenne 2×2 MIMO per il Wi-Fi 6E dual band, il Bluetooth 5.2, Google Cast e un chip radio Ultra-Wideband (distanza accurata per la misurazione). Il tablet non includerà l’hardware GPS, né includerà “sensori modem, prossimità e barometro”. La batteria sarà da 27 watt-ora e consentirà 15 ore e 54 minuti di funzionamento col 70% di energia residua.

Lato software vi saranno un Pixel launcher per tablet e il widget At a Glance, Google Home, Google Discover (con due colonne di risposte per occupare meglio uno spazio e un saluto in cima, “Ciao…”, in stile Google Nest), Google Camera, Google One, Google Assistant (con risposte a destra e non al centro per consentire all’app di rimanere in vista e non interrompere l’attività, mentre la barra occuperà tutta la larghezza dello schermo) ottimizzati per tablet. Anche Google Orologio sarà ottimizzato per il tablet (quando ad esempio verrà avviato il timer, si vedrà il countdown a tutto schermo, un po’ come avviene adesso su Google Nest Hub).

Come prezzi, Pixel tablet in Giappone costa 80.000 yen (circa 537 euro) con tanto di dock “Pixel Tablet Charging Speaker Dock” con speaker che lo trasforma in un Smart Home Center in stile Nest Hub. In Germania, sempre col dock assieme, si parla di un prezzo pari a 680 euro.