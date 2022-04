Oppo A57 5G: ufficiale il medio-gamma con Android 12 e Dimensity 810

Nel mentre in India facevano il loro esordio due smartphone della serie F21 Pro e gli auricolari premium Enco Air 2 Pro, Oppo ha tenuto un evento anche in Cina, mettendo in campo per il mercato interno, via JD e Oppo Mall, il medio-gamma, tra luci e ombre, Oppo AA57 5G.

Erede di un device dello scorso anno, e quindi da non confondersi con l‘iterazione del 2016 di cui riporta il nome, il nuovo Oppo A57 5G ha un telaio (7.9 mm di spessore, per 186 grammi) abbastanza squadrato nelle forme, quasi in linea con quanto visto nello Huawei P8 del 2015. Frontalmente, il device adopera un display LCD IPS da 6.56 pollici, risoluto a 1080×2400 pixel, quindi in FullHD+, col 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, 4.096 livelli di attenuazione, e 90 Hz di refresh rate. Una piccola insenatura a goccia d’acqua in alto alloggia la selfiecamera, con face unlock, da 8 megapixel (f/2.0).

Il retro dell’Oppo A57 5G ricorda invece il Reno 7 4G dello stesso brand della scuderia BBK: vi è un bumper rettangolare bicolore che, nella porzione più scura che fronteggia quella chiara col Flash LED, ospita due sensori, tra cui quello principale da 13 (f / 2.2) e quello secondario da 2 megapixel (f/2.4), per la profondità. Lungo il perimetro piatto, trovano la loro collocazione il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati e (di lato, a destra) lo scanner per le impronte digitali.

Grande attenzione è derivata anche alla sezione elaborativa. Qui l’Oppo A57 5G, sì da avere il beneficio del modem per la connettività mobile menzionata, si avvale del processore octacore MediaTek Dimensity 810, affiancato dalla GPU Mali-G57 MC2 di Arm: la RAM (LPDDR4X, espandibile virtualmente di altri 5 GB), è prevista nei tagli da 6 od 8 GB. mentre lo storage, espandibile mediante una microSD ( SDXC Classe-10), ammonta sempre a 128 GB, ma è di tipo UFS 2.2 nell’allestimento con 6 GB di RAM, e solo UFS 2.1 in quello con 8 GB di RAM.

GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac/5, Dual SIM con 4 e 5G (beneficiati da un’antenna progettata appositamente per migliorare la ricezione del segnale a vantaggio del gaming), e Type-C costituiscono l’array connettivo dell’Oppo A57 5G che, sul piano energetico, però, pur prevedendo una batteria da 5.000 mAh, la carica appena a 10W di velocità, quindi non proprio rapidamente.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia ColorOS 12.1, l’Oppo A57 5G è disponibile nelle colorazioni blu mare profondo, nero notte silenziosa, e linguaggio dei fiori lilla, a un prezzo ancora ignoto per la combinazione da 6+128 GB, ma a 1.499 yuan (circa 217 euro) per quella da 8+128 GB.