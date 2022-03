Arriva l’Oppo Reno 7 4G, con Snapdragon 680 e Android 12

Con una mossa a sorpresa, Oppo di BBK Electronics ha presentato un nuovo smartphone della serie Reno 7 che, dopo le iterazioni Reno 7 Z 5G e Reno 7 Global, ora si appresta ad accogliere, in Indonesia, dal 1° Aprile, la versione solo 4G del Reno 7 base, in veste di Oppo Reno 7 4G.

Il nuovo smartphone Oppo Reno 7 4G (159.9 x 73.2 x 7.49 mm) ha un frame laterale piatto, in stile iPhone, con un frontale protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e con un foro in alto a sinistra per la selfiecamera mentre il retro, con finitura in similpelle nelle colorazioni Sunset Orange e Cosmic Black, ha bumper rettangolare bicromatico a sinistra che, attorno a una delle due lenti più grandi, colloca l’anello luminoso per le notifiche.

Estetismi a parte, il lato A del Reno 7 4G propone un AMOLED display da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+ (1080 x 2400 pixel), con 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, sensore d’impronte sottostante, certificazione Widevine L1 (per lo streaming multimediale in alta risoluzione), e un 90.8% di screen-to-body.

Presa in prestito dal Find X5 Pro, la selfiecamera, da 32 megapixel, si affida al sensore Sony IMX709. Dietro, la triplice fotocamera, suddivisa tra una zona più chiara e una scura, presenta un sensore principale da 64 megapixel e due sensori da 2 megapixel, per macro e profondità. Lato audio, c’è il jackino da 3.5 mm, quale consolazione per il fatto che lungo il perimetro non v’è alcuno slot per le microSD.

Messa in campo una sezione elaborativa guidata dal processore Qualcomm Snapdragon 680, con l’unico assetto mnemonico che prevede 256 GB di storage e 8 GB di RAM (ampliabile di altri 5 GB virtualmente), è il segmento energetico a colpire nell’Oppo Reno 7 4G, con una batteria da 4.500 mAh in grado di recuperare il 39% d’energia in un quarto d’ora grazie al SuperVOOC da 33w. Animato da Android 12 sotto ColorOS 12.1, l’Oppo Reno 7 4G annovera le connettività Dual SIM 4G, GPS, NFC, Wi-Fi ac/5, microUSB Type-C e Bluetooth 5.1: per il prezzo, si parla di 5.200.000 rupie indonesiane, pari a circa 325 euro.