Oppo Reno7 Z 5G: ufficiale il medio-gamma che non t’aspetti

In occasione del lancio della serie Reno7 in Thailandia, il brand cinese Oppo (by BBK) ha annunciato in loco (con ottime probabilità d’arrivo anche in Europa) un terzo membro della gamma, rappresentato dall’Oppo Reno7 Z 5G, notevolmente migliorato rispetto al predecessore.

Oppo Reno7 Z 5G ha un telaio (159,85 x 73,17 x 7,49 mm per 173 grammi) redatto nelle colorazioni Cosmic Black o Rainbow Spectrum, con 3 strati di superfie e 2 di rivestimento, in modo da combinare un bagliore brillante con una finitura opaca, senza dimenticare la sensazione della seta su una superficie che non trattiene le impronte. Lo chassis è inoltre impermeabile secondo il grado IPX4 e ha superato diverse prove di resistenza (anche in ambiti ad alta umidità e temperatura).

Frontalmente, con uno screen-to-body del 90.80%, propone un display AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+ (409 PPI, profondità colore a 8-bit), con 60 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling (sebbene ai giocatori, via HyperBoost, sia messo a disposizione anche lo stabilizzatore AI di frame-rate), 600 nits di luminosità, con supporto al color gamut sRGB nella modalità delicata e all’NTSC (97) o al DCI-P3 (93%) in quella vivida, certificazione EyeCare Display di SGS per la bassa emissione di luce blu, predisposizione per guardare in HD i contenuti di Prime Video e Netflix. Lo scanner per le impronte digitali è di tipo ottico, e si trova sotto il display.

La selfiecamera nel foro in alto a sinistra, da 16 megapixel (f/2.4, 79°, obiettivo 5P), supporta vari strumenti professionali per i Ritratti (Bokeh Flare Portait, Selfie HDR, Tavolozze AI 2, etc), il face unlock e le Air Gesture (es. per calmierare il volume delle notifiche abbassando la mano). In basso si trova lo speaker mono con amplificatore smart e Real HD Sound 3.0, che personalizza l’output acustico in base all’attività che si sta eseguendo (es. giocare, guardare un film, ascoltare la musica).

Dietro, campeggia un design volto a rendere la costellazione dei Gemelli nel cielo notturno, quanto meno nella colorazione nera: ciò avviene grazie al un bumper rettangolare a sinistra che ospita due ottiche molto grandi, circondate da LED RGB (per le notifiche), le Dual Orbit Lights, che alloggiano il sensore principale da 64 megapixel (f/1.7; 79°, autofocus, obiettivo 6P, algoritmo che migliorerà l’immagine a livello di pixel ottenendone di ultrachiare da 108 mps, riconoscimento AI delle scene, scansione dei documenti, stickers proprietari Omoji, Google Lens, modalità notturna, time-lapse, rallentatore 720p@120fps, dual video, zoom video, clip sino a 1080p@30 fps con stabilizzazione elettronica) e uno monocromatico da 2 megapixel per l’effetto Bokeh nei Ritratti. A sinistra c’è un sensore da 2 megapixel (sempre f/2.4. 89%, fuoco fisso, obiettivo 3P) per le macro da 4 cm, e a destra un minuscolo Flash LED.

Ad animare l’Oppo Reno7 Z 5G è il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695, con modem per il 5G e scheda grafica Adreno 619: la RAM (LPDDR4x) arriva a 8 GB, che diventano 13 via Expansion RAM virtuale da 5 GB, mentre lo storage (UFS 2.2) prevede solo l’opzione da 128 GB, però espandibile via microSD di 1 TB.

Sul piano energetico, il costruttore ha previsto una batteria da 4.500 mAh, caricabile rapidamente (100% in 63 minuti, con 3 ore di conversazione guadagnate dopo 16 min di rabbocco) grazie al SuperVOOC da 33W. Le ottimizzazioni permettono di usare per 50 minuti le mappe pur avendo solo il 5% di carica residua ma, alla bisogna, si può innestare la Super Power Saving mode che riserva l’energia per le funzioni importanti (es. le chiamate o i messaggini).

L’array connettività comprende il Dual nanoSIM con anche il 4G, il Wi-Fi 5 dual band (tethering e display), il Bluetooth 5.2 (AAC, aptX HD, SBC, LDAC), l’NFC multi-funzione, il mini-jack da 3.5 mm, la microUSB Type-C con OTG, e il GPS (A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass, QZSS). Il sistema operativo è Android 11 sotto interfaccia Color OS 12 aggiuntiva di feature come lo screenshot con trascinamento di 3 dita e l’Anti-Peeping for Notifications che cela le notifiche quando altre persone stanno guardando lo schermo del device.