Oppo A16e: ufficiale l’entry level 4G con autonomia di una giornata

A pochi giorni di distanza dal varo dei modelli A76 e A96, il brand cinese Oppo di BBK ha annunciato in India un nuovo smartphone di fascia bassa, l’Oppo A16e, evoluzione di un modello dello scorso Agosto, proposto nelle colorazioni Midnight Black, White e Blue a prezzi ancora ignoti che, però, gli insider di MySmartPrice avevano fissato in 9.990 rupie (119 euro) per 3+32 GB, e in 11.990 rupie (142 euro) per 4+64 GB.

Oppo A16e ha una scocca immune agli schizzi (IPX4) con il lato anteriore protetto da un vetro Gorilla Glass 3: il retro, somigliante all’A16K, presenta un bumper squadrato che, pur avendo due forellini, ha una sola fotocamera, da 13 megapixel (f/2.2) visto che l’altro cerchietto ospita la scritta AI (concetto ribadito anche accanto, con la dicitura “Ai camera”). In nessun posto è collocato lo scanner per le impronte digitali che, assente, è sostituito dal face unlock.

Il lato A dell’Oppo A16e propone un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera, da 5 megapixel: la visualizzazione dei contenuti è demandata a un pannello LCD IPS da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (cioè a 720 x 1600 pixel), con 20:9 di aspect ratio, uno screen-to-body dell”89,27 % (il mento c’è e si vede), 60 Hz di refresh rate, 269 PPI (pixel per pollice) e 480 nits massimi di luminosità per una buona leggibilità all’aperto sotto la luce del Sole. La sezione multimediale si completa con un utile ma ormai sempre più vintage mini-jack da 3.5 mm per connettervi cuffie o auricolari cablati.

Il processore octacore (2.0) Mediatek Helio P22, prodotto nel 2018 con processo Finfet a 12 nanometri, abbinato alla GPU PowerVR GE8320 da 650 MHZ, supporta una RAM di tipo LPDDR4X, sino a 4 GB, e uno storage eMMC 5.1, espandibile (sino a 1 TB via microSD) pezzato – come sopra accennato – sino a 64 GB massimi. In merito alla batteria, il costruttore menziona un accumulatore da 4.230 mAh, caricabile via microUSB, capace di offrire una durata pari a “una giornata“.

Animato ancora da Android 11 sotto l’interfaccia ColorOS 11.1, l’Oppo A16e annovera le connettività dual nanoSIM, 4G VoLTE, Bluetooth 5, GPS e Wi-Fi 802.11b/g/n.