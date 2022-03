Oppo A96 4G: lanciato il medio-gamma destinato ad affermarsi

In una coda di settimana gravida di annunci hardware, anche Oppo ha recitato la sua parte annunciando in India due smartphone tra cui, oltre al già noto Oppo A76, il nuovo Oppo A96 4G, atteso da diverse settimane in qualità di medio-gamma accessibile ma promettente.

Oppo A96 4G (19.999 rupie, circa 240 euro) ha una scocca in policarbonato (164.4 × 75.7 × 8.5 mm, per 191 grammi, in due colori) con un frontale coperto dal vetro protettivo Panda Glass: il display, un pannello AMOLED da 6.59 pollici, è risoluto in FullHD+, con un refresh rate da 90 Hz gestito dinamicamente (Dynamic Refresh Rate), una leggibilità migliorata in condizioni di scarsa o eccessiva luce ambientale (AI Eye Comfort), una copertura del 100% sulla scala colore DCI-P3 e del 96% su quella NTSC.

La selfiecamera dell’Oppo A96 4G alloggia in un foro in alto a sinistra, con una risoluzione da 16 megapixel (f/2.0), e una funzione di abbellimento AI based che rimuove le imperfezioni conservando però la naturalità del volto. Il retro propone in un totem a sinistra, una doppia fotocamera, con due fori di uguale dimensione atti a ospitare il sensore principale da 50 (f/1.8) e quello per la profondità da 2 megapixel: secondo il brand, l’app fotocamera fornisce raffiche a 20 fotogrammi, zoom digitale e, per una creatività nelle riprese in vari scenari, funzioni quali Selfie HDR, Neon Portrait, Ai Panel, e Flash Snapshot. L’audio conta su due speaker stereo con tutto il coinvolgimento possibile assicurato via Dirac HD.

Collocato di lato lo scanner per le impronte digitali, presente in quota sicurezza assieme al face unlock, all’app lock ed al privacy safe che, nel caso la selfiecamera rilevi estranei nelle vicinanze, maschererà il contenuto delle notifiche, l’Oppo A96 4G è mosso dal processore Snapdragon 680, accoppiato da Qualcomm con la GPU Adreno 610, migliorato dal tool System Booster, con ambedue le unità che sfruttano 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD.

Nell’array di connettività l’Oppo A96 4G colloca il Dual SIM, il 4G, il GPS (Galileo, Glonass), Wi-Fi ac (con Link Boost 2.0), il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5 mm, l’NFC e, anche per la ricarica rapida (SuperVOOC) a 33W, la microUSB Type-C, che direziona l’energia verso la batteria, da 5.000 mAh, rabboccabile del 55% in 30 minuti, soggetta al Super Power Saving (gestione della retroilluminazione, variazione della frequenza della CPU per risparmiare energia) ed all’Enhanced Night Charging (piano di ricarica spezzettato durante la notte sulla base degli schemi di sonno dell’utente, per allungare il ciclo di vita della batteria). Il sistema operativo è Android 11 che, mediante la Color OS 11.1, guadagna – oltre alle funzioni già citate – il supporto alle gesture e il Bullet Screen Message che non interrompe l’esperienza di gioco facendo passare i messaggi in una barra in alto (molto di moda anche nei siti di visualizzazione cinese, col nome di “dan’mu”).