Oppo A16K: ufficiale lo smartphone low cost con 4.230 mAh ed Helio G35

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Nel complesso non mi impressiona più di tanto questo device, per le specifiche tecniche messe in campo. Semmai potrebbe essere interessante vedere in cosa diverga la versione Lite dell'interfaccia. Magari è un qualcosa di simile alla Go Edition di Android che, invero, mi sarei aspettato di trovare a bordo di questo Oppo A16K.