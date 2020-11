Nova 8 SE: presentato il nuovo medio-gamma 5G, in due versioni

Era l’Aprile scorso, quando Huawei diede vita a una serie di medio-gamma con 5G, quella dei Nova 7 che, appena qualche giorno fa, ha avuto il suo ultimo rappresentante: i tempi, quindi, si sono rivelati essere maturi per incominciare a portare avanti la successiva serie Nova 8, della quale è stato appena presentato – in due varianti – il primo esemplare, in forma di Nova 8 SE.

Nova 8 SE (161.6 x 74.8 x 7.46 mm, per 178 grammi) ha un telaio, preferibile in diverse fantasiose colorazioni (Sakura Snow Clear Sky, Dark Blue, Magic Night Black, e Silver Moon Start), i cui bordi arrotondati ricordano non poco quelli degli attuali iPhone 12: il nuovo smartphone abbandona l’LCD del ciclo precedente, per abbracciare l’AMOLED, in ragione del quale può celare lo scanner biometrico, prima laterale, sotto il display, da 6.53 pollici, risoluto in FullHD+, con 60 Hz di refresh rate.

Per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.0), la più elaborata soluzione del “foro” fa spazio al collaudato escamotage del waterdrop: sul retro, un modulo quadrangolare, con riflessi che si irradiano ovunque, ingloba i sensori della quadcamera, da 64 (principale, f/1.9), 8 (ultragrandangolo, f/2.4), 2 (macro, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4) megapixel, avendo il Flash LED come via di fuga centrale.

Il segmento logico del Nova 8 SE prevede sempre e comunque 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB per l’archiviazione (UFS 2.1), per altro espandibile via microSD: tuttavia, nella versione standard, il Dual SIM con 4 e 5G è supportato dal processore Mediatek Dimensity 720 mentre, in quella High, grazie al processore Dimensity 800U, viene garantito il 5G su ambedue le schedine telefoniche. Il sistema operativo, come lecito aspettarsi, è in ambedue i casi lo stesso, ovvero Android 10 sotto interfaccia EMUI 10.1, con i famosi Huawei Mobile Services e l’App Gallery.

La batterie del Nova 8 SE mostra una differente scelta di campo, da parte di Huawei, che l’ha sì ridimensionata a 3.800 mAh, a fronte però di una velocità di ricarica (via Type-C) ora da 66W, al pari di quanto visto sui Mate 40. Corredato anche di GPS, jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ac, il Nova 8 SE può essere comprato, per ora in Cina, a 2.599 yuan, circa 333 euro per la Standard Edition, con la High Edition invece listata a 2.699 yuan, pressappoco 346 euro.