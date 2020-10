Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro + ufficiali per l’Europa, con specifiche e prezzi

Nel corso del ricchissimo evento Huawei andato in onda in Cina nelle scorse ore, i vertici del colosso cinese hanno presentato la nuova Mate 40 Series, con i Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro + (gli unici due previsti per l’Europa), e il Mate 40 Pro + Porsche Design Edition, assieme a diversi accessori ufficiali ed a varie novità software.

Huawei Mate 40 Pro e Huawei 40 Pro + (162,9 x 75,5 x 9,1 mm, per 212 grammi, IP68) condividono molte specifiche, con qualche minima differenza a livello fotografico e di battery charging. Il frontale propone un ampio display AMOLED da 6.76 pollici, risoluto a 2.772 x 1.344 pixel, con 456 PPI di densità per pixel, 90 Hz di refresh rate, 240 Hz di frequenza di campionamento, inclusivo di uno scanner biometrico sottostante. Trattandosi di un “Horizon Display”, i suoi lati presentano una curvatura dell’88% che ne migliora l’impugnatura (i tocchi casuali sono scongiurati da precisi algoritmi ad hoc): a destra tornano i pulsanti fisici, come quello per la regolazione del volume.

Un foro a pillola in alto a sinistra è comprensivo di una dual selficamera con un sensore da 13 megapixel (f/2.4, Slow-Motion Selfie, Video Selfie risoluti in 4K) e un modulo 3D per il Face Unlock tridimensionale e il controllo senza tocco, via Smart Gesture Control (una sorta di Air Gesture, per controllare l’interfaccia senza toccarla, spostando le mani davanti al device) ed Eye Control (si può regolare il volume anche con lo sguardo).

Il retro, in un modulo circolare Space Ring Design che ricorda l’iPod Shuffle, ingloba, con la via di fuga centrale rappresentata dalla scritta Leica, una tripla fotocamera, da 50 (f/1.9, Ultra Vision, stabilizzazione ottica, messa a fuoco beneficiata dalla funzione Full Pixel Octa PD Autofocus, scatti sempre equilibrati nell’esposizione, anche a contrasti elevati, via XD Fusion HDR, video 4K con stabilizzazione Steady Shot, modalità Story Creator e Tracking Shot, Audio Zoom ed Audio Focus), 20 (ultragrandangolo, f/1.8, con tecnologia anti-aberrazioni FreeForm, utile se si inquadrano palazzi, persone a figura intera, paesaggi, etc), 12 (nel 40 Pro con teleobiettivo, zoom ottico 5x, ibrido 10x, digitale 50x, OIS, f/3.4 mentre, nel 40 Pro +, vi è il doppio teleobiettivo, quindi con zoom ottico 10x, ibrido 20x, digitale 100x, più un sensore Time of Fly per la profondità). A gratificare l’orecchio degli Huawei fan concorrono due speaker stereo.

Ultimo chip della fornitura TSMC, l’octacore Kirin 9000 con litografia a 5 nanometri e clock frequency di punta a 3.13 GHz, affiancato dalla GPU Mali G78-MP24 (con 24 unità elaborative), potrà contare su 8 GB di RAM (LPDDR5), mentre lo storage (UFS 3.1), da 256 GB, potrà essere espanso (altri 256 GB) ricorrendo alle schedine proprietarie NM.

Degno complemento di una scheda tecnica di alto profilo, i Mate 40 Pro e Mate 40 Pro + annoverano il Dual SIM con 4 e 5G sub-6GHz, il Wi-Fi 6 dual band, il Bluetooth 5.2, un sensore di infrarossi, il GPS a doppia frequenza (Beidou, Galileo, NavIC, Glonass), l’NFC, e la type-C 3.1 per la ricarica ultrarapida SuperCharge, a 66W (da 0 a 100 in meno di un’ora), della batteria da 4.400 mAh, caricabile anche in wireless (SuperCharge wireless da 50W), con facoltà di ricaricare terzi sempre col solo contatto (a 5W).

Con gli Huawei Mobile Services (Huawei Docs per i documenti, le Petal Maps per la geolocalizzazione, Petal Seatch per trovare info e app mancanti), l’App Gallery, l’Eyes on Display (un always on che resta sempre attivo quando si guarda lo schermo), il Multi-Screen Collaboration (per usare al meglio le app sul PC e scambiare agevolmente i dati tra computer e smartphone), il MeeTime per le videochiamate, le info sensibili oscurate con due persone davanti al display, microkernel Trusted Execution Environment OS certificato come sicuro (CC EAL5+), la compatibilità con la M-Pen 2, arriva in dote la personalizzazione EMUI 11, basata su Android 10.

Per i prezzi, si parla di 1.249 euro per lo Huawei Mate 40 Pro, redatto nelle palette classiche Mystic Silver, White e Black, con quelle in pelle vegana in vece redatte in Sunflower Yellow e Olive Green: grazie all’acquisto in fase di pre-order, cioè entro il 15 Novembre, si maturerà un cashback progressivo (30 euro per ogni 200 di spesa), diversi abbonamenti gratis (3 mesi di Huawei Video, 6 mesi di Huawei Music, 12 mesi per 50 GB su Huawei Cloud) e gli Huawei FreeBuds Pro (diversamente venduti a 179 euro). Huawei Mate 40 Pro +, con le back cover in nanoceramica nelle nuance bianco o nero, arriverà a un prezzo ancora non definito. Ovviamente, non mancheranno le custodie ufficiali, come il Ring Light Case, con Flash anulare rotabile, per i vlogger e i selfie anche al buio.