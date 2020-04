Huawei Nova 7 SE, 7 e 7 Pro: tripletta di cameraphone mediogamma con 5G

A praticamente un mese di distanza dal varo della linea premium P40, il brand cinese Huawei torna ad occuparsi di smartphone 5G con (dal 28 Aprile) una linea di medio-gamma, i più accessibili Huawei Nova 7.

Questi ultimi, formati dall’entry level Nova 7 SE, dal mediano Nova 7 5G, e dal verticistico Nova 7 Pro, sono tutti unificati dall’avere una, seppur differentemente cadenzata, quadrupla fotocamera sul retro mentre, lato software, ad accomunarli è Android 10, sotto l’interfaccia EMUI 10.1, con App Gallery, Huawei Mobile Services, e mappe HERE WeGo.

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7 SE (162.31 x 75 x 8.58 mm, per 189 grammi) ha un display LCD LTPS da 6.5 pollici risoluto in FullHD+ con un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, da 16 (f/2.0) megapixel. Un classico allineamento verticale a sinistra, in forma di semaforo, permette di incolonnare, prima del Flash LED, i sensori della multicamera, da 64 (principale, f/1.8, messa a fuoco fasica) + 8 (grandangolo, f/2.4) + 2 (profondità, f/2.4) + 2 (macro, f/2.4).

Il processore octacore (2.36 GHz) Kirin 820, portatore del modem per il 5G e di una NPU, assieme alla scheda grafica Mali G57 MP6, beneficia di 8 GB di RAM, sia nell’allestimento da 128 (2.399 yuan, circa 310 euro) che in quello da 256 GB (2.799 yuan, circa 360 euro) di storage, espandibile via nanoMemory card (da 256 GB), con i dati messi in sicurezza dallo scanner digitale posto di lato. Nel complesso, le connettività, comprensive di Dual SIM per il 4/5G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.1, jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.1, GPS (A-GP, Galileo, Glonass, QZSS), non fosse per la mancanza dell’NFC. La batteria, da 4.000 mAh, viene ricaricata rapidamente (del 75% in mezzora) a 40W via Type-C.

Huawei Nova 7

Lo Huawei Nova 7 (160.64 x 74.33 x 7.96 mm, per 180 grammi) mantiene la batteria del modello apripista, ma sfoggia un display FullHD+ da 6.53 pollici di tipo OLED, con scanner biometrico inglobato sotto la superficie, spazio colore DCI-P3, contenimento della luce blu (TUV Rheinland), rapporto panoramico 20:9: il foro, in alto a sinistra, propone una selficamera (f/2.0, autofocus) da 32 megapixel mentre il listello rettangolare sul retro, inclusivo di un Flash LED, propone una multicamera da 64 (principale, f/1.8) + 8 (ultragrandangolo, f/2.4) + 2 (macro, f/2.4) + 8 (telescopico con zoom ottico 3x, ibrido 5x, digitale 20x, f/2.4) megapixel.

Affidate le elaborazioni dell’imaging alla GPU Mali-G77, nello Huawei Nova 7 il processore octacore (2.58 GHz) ​Kirin 985, portatore del 5G e di due Neural Processing Unit, beneficia sempre di 8 GB di RAM e di 128 (2.999 yuan, pressappoco 390 euro) o 256 GB (3.399 yuan, pressappoco 450 euro) di storage (non espandibile). In ambito connettività, infine, si ravvisa un’ulteriore somiglianza col fratello minore SE stante la presenza di Dual SIM 4/5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS con multisupporto, e Type-C, anche se – in questo caso – risalta la presenza dell’NFC e l’assenza del jack da 3.5 mm.

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 Pro, infine, ha una scocca (160.36 x 73.74 x 7.98 mm, per 178 grammi) leggermente curva ai lati del frontale, sul quale spicca un riposante (TUV Rheinland) display OLED da 6.57 pollici, con risoluzione FullHD, spazio colore DCI-P3, e scanner biometrico sottostante. Il foro, in alto a sinistra del lato A, è doppio, per accogliere la dual selfiecamera da 32 (principale, f/2.2) + 8 (ultragrandangolo, f/2.2) megapixel mentre, sul retro, fatto salvo il sensore principale da 64, l’ultragrandangolo da 8, ed il macro da 2, il telescopico da 8 acquisisce un’ottica periscopica (f/3.4, stabilizzazione OIS) in modo da supportare uno zoom ottico 5x, ibrido 10x, digitale 50x.

Sul piano elaborativo, vi è uno scatto in avanti, con 8 GB di RAM e 128 (3.699 yuan, sui 480 euro) o 256 GB (4.099 yuan, sui 540 euro) di storage messi a disposizione di un più performante processore octacore (2.58 GHz) Kirin 985, provvisto di dual NPU e messo in coppia con una scheda grafica GPU Mali-G77. Anche in questo caso in mezzora si ricarica (a 40 watt) il 75% della batteria, da 4.000 mAh, incaricata di energizzare il solito set di connettività mutuato dal modello base, con 4/5G per il Dual SIM, GPS (A-GP, Galileo, Glonass, QZSS), Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac dual band con antenne MIMO, NFC.