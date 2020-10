Huawei si affida a MediaTek, anche per il Nova 7 SE Vitality Edition

Puntualmente preceduto dalla consueta dose di rumors apparsi su Sina Weibo, nelle scorse ore è stato ufficializzato, con annessa comparsa su un famoso store asiatico (Vmall), il nuovo smartphone medio-gamma di Huawei noto come Nova 7 SE 5G Vitality Edition, evoluzione di un precedente modello che poteva ancora permettersi i processori proprietari Kirin prodotti da TSMC.

Huawei Nova 7 SE Vitality Edition ( 75 x 162.31 x 8.58 mm, per 189 grammi) si presenta con un realistico (96% di copertura dello spazio colore NTSC, profondità colore a 24 bit) e riposante (modalità e-book) display panoramico, a 20:9, di tipo LCD IPS, con la diagonale da 6.5 pollici risoluta in FullHD+ (405 PPI) grazie alla presenza di un foro in alto a sinistra, inclusivo della selfiecamera, da 16 (f/2.0, video a 2080p@30fps) megapixel, al collocamento sul lato del sensore per le impronte digitali, ed alla leggera curvatura (2.5D sui bordi): sul retro, un semplice semaforo verticale, messo prima del Flash LED, custodisce una quadrupla fotocamera, da 64 (f/1.8, messa a fuoco fasica e a contrasto, HDR, raffica, RAW, scatto col riconoscimento del sorriso o via controllo vocale, foto notturne, AI beauty, time-lapse, video in 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo, f/2.4), 2 (profondità, f/2.4), 2 (macro, f/2.4, zoom digitale 10x).

Lo stesso octacore (2.4 GHz) MediaTek Dimensity 800U visto a bordo dei rivali Realme X7 e Q2 Pro, motorizza anche il Nove 7 SE Vitality Edition, assieme alla GPU ARM Mali-G57 MC3, portando in dote il modem per la connettività 5G: l’assetto di memoria, RAM (LPDDR4X) e storage (UFS 2.1), previsto si sostanzia in 8+128 GB.

Poco da eccepire sul roster delle connettività, che nello Huawei Nova 7 SE Vitality Edition annovera il Dual SIM con anche il 4G, il Bluetooth 5.1 (A2DP, EDR, AAC, LDAC, SBC), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), il Wi-Fi ac dual band (direct, display, hotspot), il jack da 3.5 mm, ed una microUSB Type-C, per la ricarica rapida (70% in mezzora) – a 40 W – della batteria non removibile, da 4.000 mAh.

Ad animare lo Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, prezzato a 2.299 yuan (circa 292 euro) nelle palette Qijijng Forest (verde), Midsummer Purple (viola), Silver Moon Star (argento), e Midnight Black (nero), bada il sistema operativo Android 10, perfezionato dal ricorso all’interfaccia proprietaria EMUI 10.1, apportatrice della funzionalità Histen 6.1 (suono surround 3D) e del tool HiSuite per il collegamento al PC.