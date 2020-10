Da BBK i medio-gamma accessibili con 5G Realme Q2, Q2 Pro e Q2i

Senza attendere più blasonati rivali, BBK Electronics ha aperto (in Cina) le danze degli annunci di avvio settimana, in ambito telefonico, con un terzetto di smartphone accessibili (in Cina, dal 1° Novembre), abilitati al 5G, inclusi nella serie Q, col beneficio software di Android 10 sotto l’interfaccia proprietaria Realme UI.

Realme Q2 (Blue, Silver, 162.2 x 75.1 x 9.1 mm per 194 grammi) colloca la selficamera, da 16 (f/2.1) megapixel nel foro in alto a sinistra, nel display LCD FullHD+ da 6.5 pollici, con 120 Hz di refresh rate, mentre lo scanner per le impronte digitali è posto lateralmente, a destra: il retro propone un’elegante sezione rettangolare, per la triplice fotocamera a L (col Flash LED), da 48 (principale, f/1.8), 8 (ultragrandangolo a 119°), 2 (macro a 4 cm, f/2.4).

Energizzato da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica veloce “Dash Charge” da 30 W via Type-C, il Realme Q2 è motorizzato dal processore MediaTek Dimensity 800U che, a seconda della configurazione, opera con 4 (1.199 yuan, o 150 euro) o 6 GB (1.299 yuan, o 163 euro) di RAM (LPDDR4x), laddove lo storage espandibile è sempre da 128 GB. Nel comparo delle connettività, al jack da 3.5 mm ed al GPS (Beidou, Glonass), fanno compagnia il Dual SIM ibrido con 4 (VoLTE) e 5G (standalone e non), il Wi-Fi ac a doppia banda, ed il Bluetooth 5.0.

Quasi gemello del precedente, esteticamente e nelle specifiche (es. nel caso delle connettività), il Realme Q2 Pro (Light Tide Gray e gradientato, 160,9 x 74,4 x 8,1 mm, per 175 grammi) declina i 6.5 pollici del suo display FullHD+ tramite un pannello AMOLED inclusivo di scanner biometrico sottostante, decisamente luminoso (600 nits di picco) e con frequenza di campionamento a 180 Hz. Il confermato processore Dimensity 800U si vede salire la RAM (LPDDR4x) di supporto a 8 GB, con gli storage espandibili previsti nei tagli da 128 (1.599 yuan, circa 201 euro) e 256 GB (1.799 yuan, pressappoco 226 euro).

Nessuna novità per la selfiecamera da 16 megapixel, mentre il bumper rettangolare ospita sul retro una quadrupla fotocamera, a C, in cui, al netto dei restanti sensori uguali al Q2, il Flash LED è sovrastato da un modulo b/n per la profondità, da 2 megapixel (f/2.4). La batteria, purtroppo, scema a soli 4.300 mAh di capienza, però rabboccabili ancor più rapidamente, a 65W, via Super Dart Charge da microUSB Type-C.

Di livello inferiore è il conclusivo Realme Q2i (Moonlight Silver, Blue, 160.9 x 74.4 x 8.1mm per 175 grammi): quest’ultimo alloggia la selfiecamera, da 8 (f/2.0) megapixel in un notch a goccia, posto sopra un display LCD da 6.52 pollici solo HD+ (ma in compenso con 120 Hz di refresh rate): il retro ospita un tradizionalissimo, ma comunque molto pratico e preciso scanner circolare per le impronte digitali, mentre a un bumper squadrato, defilato, è affidato il compito di circoscrivere la triplice fotocamera, da 13 (principale, f/2.2), 2 (macro a 4 cm, f/2.4), 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

Rispetto ai due modelli precedenti, non v’è menzione del jack da 3.5 mm, sebbene il Dual SIM supporti il 4 e 5G, con quest’ultima connessione mobile portata in dote dal processore MediaTek Dimensity 720, coadiuvato da 4 GB di RAM (LPDDR4x) e da 128 GB di storage espandibile (+ 256 GB). Sorprendentemente connotato da un audio Hi-RES, il Realme Q2i (a 998 yuan, circa 125 euro) conserva le connettività dei fratelli maggiori, 5G incluso, sfruttando la Type-C per caricare velocemente, a 18W, la batteria da ben 5.000 mAh.