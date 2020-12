Nokia 5.4 e Nokia C1 Plus ufficiali: low cost con Android 10

HMD Global, licenziataria delle attività mobili di Nokia, dopo l’ufficializzazione del nuovo portatile PureBook X14, era attesa al varo di nuovi smartphone, puntualmente annunciati nelle scorse ore, partendo dal medio-gamma Nokia 5.4, per finire con l’entry level Nokia C1 Plus.

Inserito nel programma Android One, quindi con 2 anni di major update (che porteranno presto all’arrivo di Android 11) e 3 anni di security update, animato da Android 10 (con feature Adaptive Battery e Family Link per il parental control), il Nokia 5.4 propone uno chassis in policarbonato rinforzato (160,97 x 75,99 x 8,7 mm, per 181 grammi) nelle nuance blu Polar Night e viola Dusk, contrassegnato da un foro in alto a sinistra, nel frontale, per la selfiecamera, da 16 megapixel (face e smiley unlock).

Il resto dello spazio spetta tutto al display panoramico (20:9) HD+ da 6.39 pollici mentre il retro, sopra un piccolo oblò per il fingerprint, ne colloca uno più grande, per una quadcamera, da 48 (principale, f/1.79, modalità notte, zero ritardo nell’otturatore, video 4K@3fps, FullHD@60fps, video cinematografici a 21:9 con 24fps, registrazione dell’audio spaziale con la tecnologia proprietaria OZO), 5 (ultragrandangolo), 2 (macro), e 2 (profondità) megapixel.

Corredato acusticamente anche da un jack da 3.5 mm con Radio FM e, lateralmente, dal tasto per richiamare Google Assistant, il Nokia 5.4 raccoglie l’eredità del modello dello scorso Marzo attraverso un processore octacore (2 GHz) a 11 nanometri, lo Snapdragon 662, munito di GPU Adreno 610, coadiuvato – secondo due possibili allestimenti di memoria (RAM+storage, espandibile di altri 512 GB) – da 4+64 (189 euro) e 4+128 GB (fine Gennaio in Italia, a 229 euro) e 6+64 GB. Le porte, in dotazione al Nokia 5.4 prevedono il Dual SIM con 4G VoLTE, il GPS (GPS + GLONASS + NavIC), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 4.2, la microUSB Type-C con cui ricaricare velocemente, a 10W (Quick charge), la batteria da 4.000 mAh.

Altro device presentato per il mercato Europeo, in prosecuzione di quanto visto con modello del Dicembre 2019, è il Nokia C1 Plus, vantato come lo smartphone più economico (69 euro) del listino finnico: si tratta di un base-gamma, non di meno animato da Android 10 in Go Edition che, redatto nelle colorazioni blu e rosso, propone un layout vintage, con – tra spesse cornici – un display LCD IPS HD+ da 5.45 pollici secondo l’aspect ratio a 18:9. Le fotocamere a bordo sono due, con sia quella anteriore che quella posteriore (però provvista di Flash LED) che arrivano a 5 megapixel (f/2.4).

A dirigere anche il setting connettività, che comprende il Dual SIM, il 4G VoLTE, il GPS, il W-Fi, il Bluetooth 4.2, il jack da 3.5 mm con Radio FM, e la microUSB 2.0 per caricare, a 5W, la batteria da 2.500 mAh, opera un processore quadcore (1.4 GHz) che può contare su 1 GB di RAM e 16 GB (espandibili di altri 128 GB) di storage.