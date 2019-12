Nokia C1: ufficiale l’entry level finnico iper economico, con Android 9 Go Edition

Nonostante sia attesa al varo di un top gamma definitivo a marchio Nokia, la finlandese HMD Global non disegna di attenzionare anche la fascia bassa e, a tale scopo, ha ridestato l’originaria gamma C allestendo l’appena ufficializzato Nokia C1, concepito – nei paesi in via di sviluppo (Asia affacciata al Pacifico, Africa, Medio Oriente) – quale strumento per agevolare gli utenti nel passaggio dai vecchi telefonini ai moderni smartphone.

Nokia C1 (147.6 x 71,4 x 8.7 mm, per 155 grammi), declinato con uno chassis nero o rosso, somiglia al Nokia 1 Plus, con un frontale in cui le cornici, sia laterali che (a maggior ragione) verticali certo non mancano di farsi notare. Il vetro anteriore è rinforzato e messo a protezione di un display LCD IPS da 5.45 pollici, con risoluzione FWVGA+ (ovvero da 480 x 960 pixel) ed aspetto panoramico a 18:9.

La selfiecamera arriva a 5 megapixel (con autofocus), mentre quella posteriore (f/2.4), sempre da 5 megapixel, spicca per l’affiancamento del Flash LED. Assente uno scanner per le impronte digitali, all’interno il Nokia C1 si avvale di un processore a 4 core (1.3 GHz) supportato da 1 GB di RAM e 16 – espandibili (di altri 64) – GB di storage, all’insegna di specifiche tecniche che, di fatti, rendono necessario adottare il sistema operativo Android 9 in Go Edition (quindi, alleggerita), in questa sede beneficiato dal supporto – mediante un pulsante ad hoc – di Google Assistant.

Privo di connessione 4G, col solo 3G supportato (più che adeguato a messaggiare e navigare online) per il Dual SIM, il Nokia C1 implementa un modem per le connettività senza fili Wi-Fi n e Bluetooth 4.2, oltre a un GPS (con A-GPS) e ad un jack da 3.5 mm (con Radio FM). Il tutto viene energizzato a dovere, e più che adeguatamente, da una batteria, pari a 2.500 mAh, per giunta rimovibile (sì da poterla anche sostituire con una gemella già carica), e ricaricabile via microUSB 2.0.

Il prezzo del Nokia C1, nel mercato d’esordio in cui è apparso, ovverosia in quello keniota, è stato listato a circa 53 euro (pressappoco la metà del Nokia 2.3 destinato anche all’Italia dalla metà di Gennaio), secondo il prezzo locale in 5.999 scellini del Kenya, e non è dato sapere se e quando arriverà anche in Occidente.