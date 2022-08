Moto E22s: ufficiale l’entry level con Android 12 e grande batteria

Ascolta questo articolo

Senza troppo clamore, nonostante si tratti di un dignitoso entry level, Motorola ha annunciato in Europa il nuovo smartphone Moto E22s, considerabile come una versione depotenziata del Moto G22 ufficializzato a Marzo.

Animato da Android 12, il nuovo smartphone Moto E22s (163,95 x 74,94 x 8,49 mm per 185 grammi) è prezzato a 219 euro nelle colorazioni Arctic Blue e Eco Black. Per tale cifra, porta in dote ai fan della M alata uno chassis con un foro in alto al centro dello schermo (posto sopra un mento che gli costa un bel po’ di screen-to-body, uno scanner per le impronte digitali di lato e, dietro, due minuscoli anelli fotografici, senza bumper, quasi a filo con la scocca. Design a parte, ed entrando nelle specifiche, il display è un LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (720 × 1600 pixel), con una densità di pixel pari a 268 per pollice, e un refresh rate piuttosto buono, da 90 Hz.

La selfiecamera, usabile anche per il riconoscimento facciale, è da 8 megapixel mentre, dietro, assieme al canonico sensorino da 2 megapixel per rilevare la profondità nell’effetto Bokeh, nell’ambito della dual camera provvista di Flash LED, è posto non un sensore da 13 ma uno da 16 megapixel.

Il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio G37 con GPU IMG PowerVR GE8320, già visto a bordo di altri smartphone di analogo livello (es. Moto E32s global, Moto G Power 2022, TCL 30 e 30+), si avvale nel Moto E22s di 4 GB di RAM e di 64 GB di storage, espandibile ricorrendo alle schedine microSD, traendo l’energia necessaria, per diversi giorni in uso normale, dalla batteria non removibile integrata all’interno del dispositivo.

Quest’ultima assicura una capacità di 5.000 mAh, rabboccabili tutt’altro che rapidamente, a 10W: chiude il discorso delle dotazioni hardware nel Moto E22s il segmento delle connettività, comprensivo di dual-SIM, 4G, Wi-Fi dual-band, mini jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari, Bluetooth 5.0, e localizzatore GPS (con supporto alle reti A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo).