A poche settimane dal varo del relativo modello standard, Lenovo ha annunciato un nuovo modello di smartphone economico della serie E di Motorola, rappresentato dal Moto E32s, pensato per “alcuni mercati europei selezionati“, nelle colorazioni Misty Silver e Slate Grey, a partire da 149.99 euro.

Moto E32s (163,95 x 74,94 x 8,49 mm, per 184 grammi) ha un corpo in policarbonato idrorepellente secondo il grado IP52, con un foro centrale alto davanti per la fotocamere anteriore, uno scanner d’impronte collocato a destra, sul frame laterale e, dietro, un pillolotto per i sensori della triplice fotocamera, allineati verticalmente a semaforo. Tecnicamente, il costruttore cinese ha schierato nel Moto E32s un display LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (270 PPI), con ben il 90% di refresh rate in appoggio ai gamers.

La selfiecamera, con face unlock AI based, arriva a 8 megapixel (f/2.0): dietro, la multicamera fa all-in con un sensore principale da 16 megapixel (f/2.2, video sino al 1920×1080@30fps), accompagnato da uno per le macro da 2 megapixel (Macro Lens, f/2.4) e da uno per la profondità, sempre da 2 megapixel (f/2.4).

Destinato a competere con rivali del calibro del Realme C25Y e del Redmi 10, il Moto 32s è mosso da processore octacore MediaTek Helio G37 (scelto al posto del processore Unisoc T606 usato nel modello base), negli allestimenti, di RAM e storage (espandibile di 1 TB max via microSD), da 3+32 e 4+64 GB. Lato software, il cuore pensante del dispositivo, sotto l’interfaccia proprietaria My UX con annesse gestire Moto Actions, è rappresentato da Android 12.

Secondo la scheda tecnica, il Moto E32s viaggia accompagnato da una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente, in Type-C, a 18W: le connettività di bordo, invece, prevedono il Dual SIM con 4G VoLTE, il Wi-Fi n, il mini-jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.0, il GPS