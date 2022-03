Redmi 10: ufficiale il medio-gamma con MIUI 13 e 4G

Pur avendo rilasciato il Redmi 10 Globale ad Agosto, il sotto marchio di Xiaomi nelle scorse ore ha annunciato in India il Redmi 10 locale, un medio-gamma fortemente imparentato col Redmi 10C visto nei giorni scorsi, dal quale diverge per piccoli particolari.

Il Redmi 10 in questione, simile nel design al Realme Narzo 50A, ha uno chassis (169.9 x 76.6 x 9.1 mm per 203 grammi) impermeabile IP53 con vetro protettivo Gorilla Glass 3 davanti, a protezione, nel notch a goccia, della selfiecamera da 5 megapixel, e del display da 6.71 pollici, un pannello LCD IPS risoluto in HD+ con 60 Hz di refresh rate e supporto al Widevine L1. La zona posteriore reca lo scanner per le impronte digitali nel bumper squadrato in alto a sinistra che, comprensivo anche della scritta Redmi e del Flash LED, circoscrive una dual camera da 50 (principale, time lapse, rallenty, modalità movie frame, Tilt-shift, modalità notte) e 2 (profondità) megapixel.

A completamento della sezione multimediale concorrono il jackino da 3.5 mm e uno speaker mono da 1.5W. Passando alla sezione elaborativa, è di stanza il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 680 con la scheda grafica Adreno 610, negli allestimenti da 4+64 e 6+128 GB. La batteria arriva a 6.000 mAh, e trova la possibilità d’esser caricata rapidamente via Type–C a 18W, ma non grazie al caricatore in confezione, fermo a 10W.

Le connettività dello smartphone Redmi 10 sono alquanto basiche, vista la presenza del solo 4G, cui si aggiungono il Wi–Fi ac, il GPS, il Bluetooth 5.0, ed un utile emettitore di infrarossi qualora si voglia usare lo smartphone come telecomando per il proprio televisore o stereo. Lato software, il costruttore ha sì previsto la sua ultima interfaccia personalizzata, la MIUI 13, vanificandone un po’ i vantaggi a causa del fatto che la stessa è applicata ancora su Android 11.

In termini distributivi, il Redmi 10 è prezzato a Rs 10.999 rupie per l’allestimento da 4+64 GB, ed a 12.999 per quello da 6+128 GB, con possibilità d’acquisto a partire dal 24 Marzo presso Mi Home, Mi.com, i negozi partner e l’e-commerce locale Flipkart.