Xiaomi anticipa (per errore) l’entry level Redmi 10C

Nonostante ne sia schedulato il lancio globale il 17 Marzo, in India (col nome di Xiaomi Redmi 10), per un presunto errore (dacché, poi, ne ha ritirato il tweet d’annuncio “Redmi UN10CKED: Say Hi to the brilliant #REDMI10C) Xiaomi Nigeria ha presentato anzitempo il nuovo smartphone entry level Redmi 10C, successore del 9C di un paio di anni fa.

Redmi 10C, apparso anche su uno store nigeriano, nella colorazione Graphite Grey (con specifiche più che altro da landing page), ipotizzato come in arrivo anche in Europa sotto il nome di POCO C4, ha un display LCD IPS da 6.71 pollici, con 60 Hz di refresh rate e FullHD+ di risoluzione: la selfiecamera trova alloggio in un piccolo notch a goccia d’acqua, assieme ad unhttps://www.xatakandroid.com/moviles-android/xiaomi-redmi-10c-caracteristicas-precio-ficha-tecnica?utm_source=pocket_mylista risoluzione di 5 megapixel. Sul retro è presente un curioso bumper squadrato a due livelli, con quello più esteso che comprende il logo Redmi ma, soprattutto, (poco sotto) lo scanner per le impronte digitali (posto quindi a portata di indice destro), e quello più interno e sporgente che circoscrive i sensori della multicamera.

In quest’ultima sono presenti sì 3 cerchietti, ma uno di questi è occupato dalla scritta “AI”, con solo gli altri due che integrano veri sensori fotografici, rispettivamente da 50 megapixel per quello principale, e da 2 megapixel per quello accessorio, per quella che – quindi – è una dual postcamera.

Un recente processore a 6 nanometri di Qualcomm, lo Snapdragon 680, assicura un boost di prestazioni, rispetto al precedente chip Helio G35 di Mediatek a 12 nanometri, con anche una migliore frequenza di clock massima (2.4 vs 2.3 GHz): la RAM, di tipo LPDDR4x, è da 4 GB, e interagisce nelle combinazioni mnemoniche con uno storage di tipo UFS 2.2, concepito nei tagli antitetici da 64 o 128 GB. Il listino emerso in merito parla di un prezzo di circa 171 euro (78.000 naira) per la variante da 4+64 GB, e di uno di circa 191 euro (87.000 naira) per quella da 4+128 GB.

Lato energia, il Redmi 10C è menzionato con una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W, mediante la microUSB Type–C, prevista in quota connettività, assieme al 4G. Sul versante del sistema operativo, sotto il firmware proprietario MIUI 13 figura Android 11.