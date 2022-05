Ufficiale lo smartphone low cost Moto e32 con maxi batteria da 5000 mAh

Ascolta questo articolo

Era lo scorso Ottobre quando Lenovo presentò lo smartphone low cost Moto e30: oggi, a distanza di quasi 7 mesi da allora, è finalmente tempo di dare un erede allo smartphone succitato, cosa che si è realizzata attraverso la messa in campo del nuovo Moto e32, animato però dal vecchio Android 11.

Moto e32 (163.95 x 74.94 x 8.49 mm, per 184 grammi) ha uno chassis impermeabile secondo il grado IP52 (immunità agli schizzi grazie a un rivestimento idrorepellente), redatto nelle colorazioni Misty Silver e Slate Grey: il frontale ha cornici ben ottimizzate su 3 lati (89.03% di screen-to-body), ed anche il mento non è esagerato. Pur trattandosi di un telefono economico, quello in oggetto ha un foro quale escamotage per ospitare la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0. sblocco via riconoscimento del volto, filtri bellezza AI based, autoscatto col sorriso).

In conseguenza di tali scelte, lo schermo LCD da 6.5 pollici, risoluto in HD+ con un refresh rate da 90 Hz, è un pannello MaxVision panoramico, con un aspect ratio da 20:9 che si tiene bene in mano, anche grazie ai frame laterali (compreso quello di destra, sede dello scanner per le impronte digitali) piuttosto piatti.

Il retro del Moto e32 ha una scocca elegante alla vista, con un’apparente satinatura: il pillolotto in alto a sinistra ospita però una modesta tripla fotocamera, con un sensore principale da 16 (f/2.2, HDR, Google Lens, visione notturna, foto scattate durante le riprese video, clip in FullHD@30fps, time-lapse, dual view), un sensore per la profondità da 2 megapixel, e uno per le macro (macro vision), ancora da 2 megapixel (sempre con apertura a f/2.4). Lato audio, il device si accompagna col mini-jack da 3.5 mm e con uno speaker mono, in basso.

Un processore a 12 nanometri, l’octacore (1.6 GHz) T606 realizzato da Unisoc con la scheda grafica Mali G57 MP1, sfrutta 4 GB di RAM e 64 GB di storage, ormai il minimo sindacabile per uno smartphone, per fortuna espandibili via microSD, senza togliere spazio alle SIM, di un ulteriore terabyte massimo. A fornire l’energia, nel Moto e32 è una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W di potenza (ma non col caricatore in confezione, da soli 10W). Sul versante delle connettività, il Moto e32, già listato sul sito ufficiale di Motorola, anche in Italia, a 179.90 euro, figurano il Dual SIM, il 4G VoLTE, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi n (hotspot), il GPS (A-GPS, Galileo, Galileo), e la microUSB Type-C.