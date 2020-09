LG K71: in arrivo il medio-gamma accessibile con pennino integrato

Prosegue inarrestabile il popolamento della fascia media da parte del brand sudcoreano LG che, in tal senso, ha inserito nel suo listino, dopo il K42, anche il modello LG K71, decisamente più votato alla produttività, ma non solo, considerata la consueta, grande, attenzione dell’azienda di Seoul al mondo della multimedialità.

LG K71 (77.7 x 171.4 x 8.7 mm, per 220 grammi) adotta un esteso, con diagonale da 6.8 pollici, display LCD IPS risoluto in FullHD+ (395 PPI), secondo un aspetto panoramico a 20.5:9, parzialmente intaccato dal una vistosa tacca a U, nella quale va a situarsi la selfiecamera, notevole con i suoi 32 megapixel di risoluzione. Anche il retro, redatto nelle colorazioni Holo Titan e Holo White, non sfigura a livello multimediale: con un assetto centrale a T, che coinvolge anche lo scanner per le impronte digitali, è presente una tripla fotocamera orizzontalizzata, con un sensore da 48 (principale, messa a fuoco fasica, HDR, video a 1080p@30fps), un primo da 5 (ultragrandangolo a 120°), un secondo da 5 (profondità) megapixel, oltre al Flash LED.

Grazie all’integrazione di una coppia di speaker stereo, il costruttore è riuscito ad abilitare la funzionalità DTS:X 3D Surround dedicata all’erogazione di un sound immersivo. Nonostante la grande attenzione alle componenti in questione, chiaro indice di una vocazione multimediale, l’LG K71 non si nega un’altrettanto evidente propensione alla produttività, come testimoniato dal supporto al pennino (integrato nello chassis), mutuato dal somigliante LG Stylo 6.

Già visto a bordo del Samsung A21, del Moto G8 Power Lite, ma anche del “cugino” LG K61, il processore octacore (2.3 GHz) Helio P35 di Mediatek riveste anche nell’LG K71 il ruolo di cuore pulsante dell’intero hardware, coadiuvato nelle elaborazioni grafiche dalla GPU PowerVR GE8320, e da un assetto mnemonico, di RAM+storage espandibile, pari a 4+128 GB. Nella norma la sequenza delle connettività, comprensive di Dual SIM, 4G/LTE, jack da 3.5 mm, GPS (A-GPS), Wi-Fi n (direct, hotspot) e Bluetooth 5.0 (A2DP), con l’USB Type-C che può essere utilizzata anche per la ricarica, a 10W, della batteria, da 4.000 mAh.

Attualmente, in attesa di conoscerne gli eventuali progetti di diffusione anche in Occidente, lo smartphone LG K71, animato da Android 10 sotto interfaccia LG UX, risulta essere riservato al mercato del Centro America, ove verrà proposto a un prezzo non pervenuto.