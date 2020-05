LG Stylo 6: ufficiale il phablet low cost con pennino capacitivo

Continuano gli annunci di smartphone originali in quota LG che, dopo aver messo in campo l’atteso Velvet, ha dissipato i tanti rumors emersi (ad opera del leaker Evan Blass) negli ultimi giorni, svelando il successivo phablet LG Stylo 6, a poco meno di un anno di distanza dalla commercializzazione del predecessore, l’LG Stylo 5, dal quale si differenzia sia per il design che per la dotazione tecnica integrata, col tempo migliorata.

LG Stylo 6 (6.74 x 3.06 x 074”, per 219 grammi) migliora il design anteriore, rispetto al passato: il mento è meglio ottimizzato, mentre il bordo superiore lascia spazio al solo notch a goccia, per la selfiecamera da 13 megapixel: gran protagonista del lato A è, ovviamente, il display LCD IPS.

Nel caso specifico, si tratta di un pannello FullVision da 6.8 pollici, risoluto in FullHD+, che supporta l’uso dello stylo in dotazione, estraibile dal basso, sede anche di uno di due speaker stereo (ottimizzati per DTS:X 3D Surround), del jack da 3.5 mm, e della microUSB Type-C, chiamata a gestire la ricarica rapida della batteria, da 4.000 mAh, bastevole per 24 ore di conversazione telefonica.

Corredato a destra dal pulsante d’accensione, ed a sinistra da quello per richiamare Assistant, oltre che dal bilanciere per il volume e dallo slot per la SIM e la microSD (sino a 2 TB), l’LG Stylo 6 pone sul retro, in assetto orizzontale sopra lo scanner per le impronte digitali, i sensori della triplice fotocamera, da 13 (standard, integrazione con Google Lens), 5 (ultragrandangolo), 5 (profondità) megapixel.

A gestire l’intero hardware, connettività comprese (GPS, Wi-Fi con hotspot, Bluetooth 5.0) opera il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio P35, messo in grado di sfruttare 3 GB di RAM e 64 GB, espandibili, di storage. Il sistema operativo dell’LG Stylo 6, proposto a 219 dollari (o a 179 dollari presso lo store dell’operatore telefonico Boost Mobile), è Android 10, con annesse feature quali il dark theme di sistema, e le Live Caption.