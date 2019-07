LG Stylo 5: ufficiale il nuovo phablet professionale e low cost con pennino

Di solito, chi cerca una maggiore produttività col proprio smartphone, attualmente tende a rivolgersi a Samsung, realizzatrice della serie Galaxy Note, completa ma non propriamente accessibile. Più nella fascia medio-bassa, invece, è possibile trovare gli LG tipo Stylus o gli LG Stylo: proprio in quest’ultima serie è appena arrivat (230 dollari),, a partire dagli USA (grazie all’operatore Cricket Wireless by AT & T), l’LG Stylo 5.

Il muovo LG Stylo 5, munito di un pennino capacitivo passivo, è un phablet, allestito nelle colorazioni Blonde Rose (una specie di oro rosa) e Platinum Gray, che si presenta con un pannellone LCD da 6.2 pollici la cui risoluzione è FullHD+ (1080 x 2160 pixel, 390 PPI, 18:9). Il look, simile a quello del predecessore, consente di collocare – all’interno di una cornice anteriore di tipo tradizionale – la selfiecamera: quest’ultima, posizionata a sinistra, arriva a 5 megapixel ed è fornita di grandangolo onde includere più soggetti all’interno della medesima ripresa.

Il retro dell’LG Stylo 5 è piuttosto ordinato, con il logo del produttore in basso, quello dell’operatore telefonico al centro e, in alto, lo scanner circolare per le impronte digitali e la fotocamera: il semaforo verticale incaricato di circoscrivere il segmento fotografico, assieme al Flash LED, ingloba un sensore da 13 megapixel.

Per la scheda tecnica elaborativa, LG fa menzione di un non meglio precisato processore ad otto core (forse un MediaTek Helio P70 con GPU Mali-G72 MP3), comunque abbinato a 3 GB di RAM, con uno storage che – ammontante a 32 GB – può essere ampliato via microSD (256 GB extra). Sempre in ambito hardware, sono da segnalare la presenza di una batteria da 3.500 mAh (caricabile via Type-C) e quella di un utile jack da 3.5 mm per l’uso delle cuffie cablate.

Passando al software, LG Stylo 5 si avvale di Android Pie 9.0 praticamente stock, a parte alcune ovvie funzionalità legate al pennino di cui sopra. Tra queste, “Custode Pen” allerta l’utente qualora sia passato molto tempo da quando aveva riposto lo stilo nell’apposito alloggiamento, “Draw Chat” permette di prendere appunti a mano sui messaggi di testo, “Pop Lens” consente di zoomare il testo selezionato, e “Screen-off Memo” rende possibile prendere appunti sul display del telefono senza la necessità di risvegliarlo dallo stand-by.