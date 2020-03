Moto G8 Power Lite: ufficialmente anticipato il nuovo entry level di Motorola

Nonostante gli attuali contingentamenti alla catena produttiva dell’hardware, Lenovo continua a presentare nuovi smartphone, in particolar modo nella serie G8 di Motorola ove, già presenti il Moto G8 standard, il Moto G8 Play, il Moto G8 Plus, il Moto G8 Power e il Moto G8 Stylus, è appena apparso – mediante una scheda tecnica ufficiale su Amazon Italia – anche l’entry level Moto G 8 Power Lite, con alcune conferme di quanto trapelato nei giorni scorsi dalla Google Play Console.

Il design del Moto G8 Power Lite (8.6 x 9.5 x 4.6 cm, per 381 grammi) non sembra particolarmente ottimizzato frontalmente, ove il mento inferiore è accompagnato da cornici visibili anche sugli altri 3 lati con, in più, il ricorso all’obsoleto notch. Posteriormente, sempre presente lo scanner per le impronte sormontato dal logo della grande M, di lato si scorge il tradizionale colonnino, culminante con il Flash LED, per la triplice fotocamera.

Il comparto multimediale propone un display LCD IPS da 6.5 pollici, con risoluzione HD+, ovvero pari a 720 x 1600 pixel. La selfiecamera adibita agli autoscatti e alle videochiamate, arriva a 16 megapixel (f/2.0): voltato, la postcamera a 3 sensori propone un modulo da 16 (standard, f/1.7), un ultragrandangolo (118°) da 8 (pixel grandi 1.12 micron), e un modulo da 2 megapixel.

In termini elaborativi, per la potenza di calcolo del Moto G8 Power Lite, l’octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio P35 e la GPU PowerVR GE8320 sfruttano 4 GB di RAM e 64, espandibili, GB di storage, per l’archiviazione dei file e l’alloggiamento del sistema operativo, Android 10.

L’insieme dell’hardware, comprensivo anche delle consuete connettività GPS, Dual SIM con 4G, Wi-Fi, e Bluetooth, e jack da 3.5 mm, ma non dell’NFC, mancante, è energizzato a dovere da una batteria dimensionata a 5.000 mAh, caricabile rapidamente, a 10 watt, mediante il Turbocharge. Disponibile con scocca impermeabile IPX2, nella colorazione Capri Blue, il Moto G8 Power Lite sarà commercializzato in Italia, da Aprile, prezzato con un listino di 189.99 euro.