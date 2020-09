LG K42: ufficiale il low cost con curiosa back cover anti impronte

A pochi giorni dal varo dell’originale Wing, la sudcoreana LG è tornata a occuparsi di smartphone low cost che, inseriti nella gamma K, ora hanno un nuovo rappresentante, nell’appena annunciato LG K42, presentato quasi in sordina, seppur non privo d’interesse, nella Repubblica Dominicana.

Il praticamente rugged (stante la certificazione MIL-STD-810G) LG K42 (165 x 76.7 x 8.,4 mm, per 182 grammi), frontalmente, non stupisce molto: il display HD+ da 6.6 pollici adotta un foro centrale alto per la selfiecamera, da 8 megapixel mentre, sul retro, viene concentrata la fantasia creativa dei tecnici di LG che, nello specifico, per la back cover, hanno adottato un film adesivo “Unique Wave Pattern”, in modo da personalizzare il design con pattern sempre diversi, conferendo a tutti però una funzionalità anche anti impronte.

Lo scanner per lei mpronte digitali è posto di lato, in prossimità del pulsante dedicato a richiamare Google Assistant e, quindi, la back cover può essere dedicata alla quadcamera: quest’ultima, inclusa in un bumper squadrato ma arrotondato, propone, oltre al Flash LED poco più in basso, 4 moduli a isola, da 13 (principale), 5 (ultragrandangolo), 2 (profondità), 2 (macro) megapixel. Non male il sistema audio che, sorprendentemente, si avvale del 3D Sound Engine, per un output sonoro immersivo e tridimensionale.

L’octacore (2 GHz) Helio P22 di Mediatek, costruito con litografia a 12 nanometri, ed ormai datato 2018, opera in tandem con la GPU IMG PowerVR GE832: lo storage, espandibile, arriva a 64 GB, mentre la RAM si ferma a 3 GB.

Ad energizzare il tutto bada una batteria da 4.000 mAh. caricabile via Type-C, all’insegna di un comparto di connettività che comprende anche il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi, il GPS, il Bluetooth 5.0, ed il jack da 3.5mm. Ancora ignoti prezzo e disponibilità, LG K42 è animato dal sistema operativo Android 10, celato e implementato dall’interfaccia proprietaria LG UX.