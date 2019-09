Lenovo K10 Plus: entry level con la passione per le immagini

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Lenovo K10 Plus si attesta bene nella fascia medio-bassa del mercato, come dispositivo bilanciato, ideale nel realizzare foto suggestive: l'assenza di un modulo da 48 megapixel, però, potrebbe tradire perdita di dettagli con poca luce. Nel complesso, non sembrano presenti particolari lacune (d'altronde Ten di Android è uscito da poco): manca l'NFC, che d'altronde, non è molto frequente in questa fascia di prodotto.