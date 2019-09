Galaxy M30s ed M10s: ufficiali i nuovi e stupefacenti mediogamma Samsung

Anche a metà Settembre, Samsung marcato visita in tema di annunci hardware, col varo – a partire dal mercato indiano – di una coppia di smartphone di fascia media della serie Galaxy M, in Italia presente solo attraverso l’intermedio Samsung Galaxy M20.

I nuovi arrivati, Galaxy M30s e Galaxy M10s, sono sostanzialmente i successori degli standard Galaxy M30 ed M10, annunciati a inizio anno tra i mesi di Gennaio e Febbraio.

Galaxy M30s

Samsung Galaxy M30s ha una scocca in policarbonato, allestita nelle colorazioni Blue Sapphore, Peal White ed Opal Black con finiture bitonali, decisamente sottile (8.9 mm) e leggera (188 grammi), considerando che il device, in quanto battery phone, dispone di una batteria da 6.000 mah, a carica rapida da 15W via Type-C, capace di offrire 4 giorni di uso medio, 3 di uso intensivo o, più realisticamente, 131 ore di riproduzione musicale che scendono a 49 in caso di telefonate, o ed a 29 in caso di riproduzione video.

Equipaggiato per la sicurezza con uno scanner per le impronte posto centralmente sul retro, il Galaxy M30s si presta alla visione di contenuti in alta definizione, ad es. su Prime Video, grazie alla certificaizone Widevine L1 conferita al display Super AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+. La struttura di quest’ultimo, a Infinity U, lascia spazio in alto, nel notch, a una selfiecamera, con Flash Display, da 16 megapixel (f/2.0) mentre, posteriormente, un semaforo verticale piuttosto largo, in quanto comprensivo di lato del Flash LED, ospita una triplice fotocamera, con sensore standard da 48 (f/2.0), ultragrandangolare (123°, f/2.2) da 8, e per la profondità da 5 (con Live Focus) megapixel, capace di ottenere video ben stabilizzati (Super Steady), Super Slow-Mo, Hyperlapse, e filmati in 4K.

Comprensivo sul lato sinistro di uno slot per due SIM ed una schedina di memoria (512 GB max), e in basso anche di un jack da 3.5 mm, capace di connettersi via 4G, Bluetooth 5.0, e Wi-Fi ac, localizzando la posizione via GPS, il Galaxy M30s inserisce il processore octacore Exynos 9611 in ambedue le configurazioni mnemoniche di RAM (LPDDR4X ) + storage (UFS 2.1) possibili, da 4+64 (circa 178 euro, o 13.999 rupie) e 6+128 GB (pressappoco 216 euro, o 16.999 rupie). Il sistema operativo, al momento dell’esordio, il 29 Settembre, sarà ancora Android Pie (sotto interfaccia One UI 1.5).

Galaxy M10s

Il Galaxy M10s, fratello minore della coppia (del quale condivide le connettività, jack da 3.5 mm compreso), cadenzato nelle nuance Piano Black e Stone Blue, opta per un form layout anteriore Infinity-V, quindi con insenatura più spigolosa, atta ad ospitare la selfiecamera, da 8 megapixel, in cima al display Super AMOLED, ancora da 6.4 pollici, ma in risoluzione HD+.

Sul retro, ove conferma la sua presenza lo scanner per le impronte digitali, il semaforo verticale snellisce sloggiando poco sotto il Flash LED, e circoscrive solo due sensori, da 13+5 (profondità) megapixel. L’interno del Galaxy M10s di Samsung, invece, assieme ad una batteria da 4.000 mAh (sempre a carica rapida da 15W), prevede un processore octacore Exynos 7884B, abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile (89 euro circa, o 6.990 rupie).