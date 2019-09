Lenovo A6 Note e K10 Note: dall’India arriva l’invasione degli economici smartphone middle-level

Impegnata in un proficuo tour di presentazioni in Asia, facendo tappa in India, il colosso hi-tech cinese Lenovo ha presentato due smartphone, tra cui il medio-gamma Lenovo K10 Note, e l’entry level Lenovo A6 Note.

Nel primo caso, non si tratta di una vera novità, in quanto il K10 Note è un mero rebrand del Lenovo Z6 Lite pubblicato in Cina, in quel di Maggio, con il beneficio anche del Dolby Atmos quanto ad audio, ma gravato da un listino locale (sull’e-commerce scelto, Flipkart), per le varianti da 4+64 e 6+128 GB, assai meno conveniente di quello casalingo del brand.

Decisamente inedito è il Lenovo A6 Note, il cui vetro leggermente curvo 2.5D custodisce un display da 6.09 pollici con risoluzione HD+ in aspetto panoramico a 19.5:9 sotto il quale batte, come elaboratore logico, un processore octacore (2 GHz) MediaTek Helio P22 con GPU PowerVR GE8320 di IMG, mentre le memorie, tra RAM e storage espandibile (di aggiuntivi 256 GB, seppur rinunciando alla seconda SIM), sono da 3 e 32 GB.

La batteria, incaricata di alimentare anche l’accennato Dual nanoSIM (solo ibrido), il Wi-Fi n (con hotspot), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il GPS (Glonass, A-GPS, Galileo), il jack da 3.5 mm abbinato ad una Radio FM, ed il 4G con chiamate VoLTE, arriva a 4.000 mAh e riceve la carica – a 10W – da una normale porticina microUSB 2.0.

In termini fotografici, il Lenovo A6 Note sfrutta il notch waterdrop a V per ospitare la selfiecamera da 5 megapixel, lasciando al canonico semaforo verticale di lato (rispetto allo scanner per le impronte) a sinistra, sul retro, la doppia fotocamera, da 13 (f/2.0) + 5 (profondità) megapixel, accompagnata da un Flash LED nel medesimo oblò. Previsto con Android Pie, Lenovo A6 Note sarà prezzato, dall’11 Settembre, a pressappoco 100 euro (7.999 rupie).