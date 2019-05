Lenovo Z6 Lite: smartphone di fascia-medio alta davvero elegante e ben costruito

Nonostante sia passato poco tempo dal varo del top gamma Lenovo Z6 Pro, munito di quadricamera posteriore e 12 GB di RAM, è stato ufficializzato in Cina una versione minore dello stesso, il Lenovo Z6 Lite che, però, non ha alcuna intenzione di passare inosservato.

Il Lenovo Z6 Lite (156,6 x 74,3 x 7,99 mm, per 164 grammi) ha un frame laterale in lega di magnesio a cui spetta il compito di unire il frontale, dominato da un ampio (visto il bodyt-to-screen del 93.07%) display LCD da 6.39 pollici, con risoluzione FullHD+ (causa notch a goccia) estesa su un aspetto panoramico a 19.5:9, capace di vantare il supporto all’HDR10 grazie all’LTPS che assicura ottimi contrasti, e colori vividi quasi a livello di un AMOLED, al posteriore, in ceramica, provvisto da una lavorazione tridimensionale a laser di una texture che assicura riflessi cangianti a seconda dell’inclinazione.

La selfiecamera del Lenovo Z6 Lite è un modulo da 16 megapixel mentre quella posteriore, tripla, allineata verticalmente a sinistra sopra il relativo Flash LED, e provvista della messa a fuoco con rilevamento di fase, si compone di un modulo da 16 (f/1.8), uno telescopico (zoom ibrido 8x) da 8 (f/2.4), ed uno per la profondità da 5 (f/2.2) megapixel. Sempre sul retro, fa capolino centralmente uno scanner per le impronte digitali.

Sotto il “cofano” della verniciatura fotocromatica del Lenovo Z6 Lite, scelta nelle colorazioni Startdust e Midnight Black, arriva il processore octa-core Snapdragon 710 e la GPU Adreno 616, con RAM (LPDDR4X) e storage espandibile che si coniugano in tre combinazioni, da 4+64 (circa 142 euro, o 1.099 yuan), 6+64 GB (circa 179 euro, o 1.399 yuan), e 6+128 GB (220 euro, o 1.699 yuan).

La batteria, da 4.050 mAh, beneficia della ricarica rapida (a 15 watt, via Type-C) e di Android Pie sotto ZUI 11, in modo da poter garantire una tranquilla giornata di uso medio ad uno smartphone che, tra Dual SIM ibrido con 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS a doppia frequenza (L1+L5), e jack da 3.5 mm, certo non si fa mancare nemmeno le connettività (tranne l’NFC).