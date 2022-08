Legion Y700 Ultimate Edition: Lenovo presenta il tablet da gaming camaleontico

Ascolta questo articolo

In genere, i device da gaming sono alquanto estrosi, basti pensare allo smartphone RedMagic 7 Pro di Nubia/ZTE: a inizio anno, Lenovo ha presentato un tablet attento ai gamers che, nelle vesti del Legion Y700, era però decisamente sobrio, un qualcosa a cui il marchio cinese ha prontamente “rimediato”, presentando il nuovo e aggiornato Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition (in promo a 3.299 yuan, circa 480 euro).

Il tablet in questione, partendo subito dalle specifiche tecniche, ha un display curatissimo, rappresentato da un pannello LCD da 8.8 pollici risoluto a 2.560 × 1.600 pixel con 500 nits di luminosità di picco, color gamut DCI-P3 coperto al 100%, Dolby Vision, anti sfarfallio DC Dimming e certificazione Rheinland Global Eye Protection 2, 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling. La selfiecamera ha 8 megapixel di risoluzione.

La postcamera si attesta a 13 megapixel, e fa parte di un retro alquanto originale, nei colori Ice White e Glare Blue. Nello specifico, il vetro, definito elettrocromico (come nell’Infinix Concept Phone 2021), coopera con uno strato in lega di ossido di tungsteno che, energizzato superficialmente, reagisce cambiando di colore, in questo modello esibendo una trama cubiforme. Sul piano dell’audio rimangono i due speaker stereo curati da JBL, mentre non risultano depennati nemmeno i due motori vibrazionali lungo l’asse X.

Al timone di comando, tenuto a bada nei bollenti spiriti da una camera del vapore dimensionata a 8500 mm2, si trova un processore top gamma a inizio 2021, il Qualcomm Snapdragon 870, realizzato con litografia a 7 nanometri, 3.2 GHz di clock massimo, e GPU Adreno 650, capace di eseguire i giochi in HDR Gaming, già visto all’opera sui telefoni da gaming iQOO Neo 5 (BBK) e Black Shark 5 (scuola Xiaomi). La RAM arriva a 12 GB, mentre lo storage ne conta 256, espandibili via microSD ma sufficienti per tanti giochi.

La batteria del gaming tablet Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition, coordinato da Android 12 sotto ZUI 13, è da 6.550 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45W via microUSB Type-C 3.1: nell’array delle connettività, sono infine presenti il mini-jack da 3.5 mm, il Wi-Fi 6, e il Bluetooth 5.1.