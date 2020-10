iQOO U1x: da BBK il gaming phone di fascia bassa, con maxi batteria

Non sembra conoscere tregua il seguito di annunci in casa BBK Electronics, che dopo aver portato in Europa (Italia compresa) 4 suoi smartphone e un paio di auricolari Bluetooth, ha ampliato anche il listino del sotto-brand iQOO che, dopo i fascia medio-alta Z1/Z1x, continua ad arricchire la serie degli entry level U che, dopo l’U1, ora include anche il modello iQOO U1x.

iQOO U1x (164,41 x 76,32 x 8,41 mm, per 192.3 grammi), che non rinuncia comunque alla vocazione per il gaming del brand (vista la presenza della feature Multi-Turbo 3.0), non palesa particolari innovazioni sul piano estetico: la selfiecamera, da 8 megapixel (f/1.8) con Face Unlock è posta in un notch waterdrop, lo scanner per le impronte è stato posizionato lateralmente, mentre sul retro un bumper mancino ospita una basica triplice fotocamera, da 13 (principale, f/2.2), 2 (profondità, f/2.4), 2 (macro a 4 cm, f/2.4) megapixel.

A coronamento del comparto multimediale operano, sul piano visuale, il display LCD IPS da 6.51 pollici, con risoluzione HD+ (296 PPI), aspect ratio a 20:9, screen-to-body dell’89% mentre, sul versante audio, è da ascrivere la presenza del jack da 3.5 mm. Il processore octacore Snapdragon 662, a seconda delle configurazioni scelte, può impiegare sino a un massimo di 6 GB di RAM (LPPDR4x) e 128 GB di storage (UFS 2.1), coadiuvato – quanto a funzionalità e ottimizzazione dell’autonomia – da Android 10 sotto iQOO UI (con icone adattive, sfondi animati, transizioni, Monster mode per le prestazioni).

Per le connettività, porte e sensoristica assortita, iQOO U1x annovera il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1, il GPS, il 4G VoLTE, e una microUSB con cui caricare, rapidamente a 18W, la corposa batteria, da 5.000 mAh.

Secondo i piani comunicati dall’azienda, l’iQOO U1x, dopo l’attuale fase di pre-ordine, già attiva, sarà commercializzato, inizialmente per il mercato interno cinese, dal 1° Novembre, nelle due colorazioni alternative Light Black e Morning Forest, secondo un listino crescente, al prezzo di 899 yuan (circa 114 euro) per la combinazione 4+64 GB, a 999 yuan (pressappoco 126 euro) per 6+64 GB, ed a 1.199 yuan (più o meno 152 euro) per 6+128 GB.