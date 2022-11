Infinix Zero 5G 2023: svelato per errore il nuovo medio-gamma premium con audio Hi-RES

Ascolta questo articolo

Da qualche settimana, come Sonoro, anche il brand cinese Infinix (gruppo Transsion Holdings) è ufficialmente sbarcato in Italia, con tanto di localizzazione nostrana (infinixmobility.com/it/) del suo sito ufficiale, per ora popolato ancora di pochi modelli: nelle scorse ore, il brand in questione ha anticipato, erroneamente (visto che la relativa pagina è subito stata rimossa), un nuovo smartphone di fascia medio-alta, in aggiornamento di un modello dello scorso Febbraio.

L’Infinix Zero 5G 2023, questo il nome del telefono per ora ancora senza prezzo, ha uno chassis (168,73 × 76,53 × 8,9 mm per 201 grammi) colorato nelle diverse tonalità alternative Coral Orange, Submariner Black e Pearl White, con le varianti in arancio e nero che palesano una trama tipica della pelle vegana, per un miglior feel touch. Anteriormente, si nota un foro al centro per la selfiecamera, mentre dietro si distingue una gobba (“uni-curve design“) che ricorda vagamente le analoghe soluzioni del Reno8 di Oppo e del Galaxy S22 di Samsung.

Il display dell’Infinix Zero 5G 2023 è un pannello LCD IPS da 6.78 pollici, risoluto a 1080 x 2400 pixel, quindi in FullHD+, secondo un aspect ratio a 20:9, con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, e 500 nits di luminosità. La selfiecamera, con anche il riconoscimento facciale, è da 16 megapixel (f/2.0) e gira video a 1080p@30fps. La tripla fotocamera sul retro, coadiuvata da un Flash Quad LED, punta su un sensore principale da 50 megapixel (f/1.6, autofocus, face Detection, touch focus, HDR, messa a fuoco fasica, video sino all’UHD 4K a 30 fotogrammi al secondo), senza farsi mancare due sensori ausiliari, per macro e profondità, ambedue da 2 megapixel.

In tema di audio, appaiono confermati il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM, e il supporto all‘Hi-Res Audio. Lateralmente, la sicurezza è stata rinforzata dallo scanner per le impronte digitali.

Il processore octacore (2.6 GHz) Dimensity 1080 accoppiato da MediaTek a una GPU Mali-G68 MC4 sfrutta 8 GB di RAM (+ 5 GB virtualmente) e 256 GB di storage, espandibile sino a 512 GB via microSD. La batteria, da 5.000 mAh, gode della carica rapida a 33W, via Type-C 2.0, assicurando 43.6 ore di telefonate sotto rete 4G, 29.7 giorni in stand-by, o 32.3 ore di telefonate sotto rete 5G. A bordo dell’Infinix Zero 5G 2023 le connettività prevedono il Dual SIM, il 4G VoLTE, il 5G standalone e non, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), il Bluetooth, il Wi-Fi 6 dual band con hotspot. Il sistema operativo celato sotto l’interfaccia XOS 12 è, però, ancora il vecchio, ma non troppo, Android 12.