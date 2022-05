Oppo Reno 8 Series: ufficiali i nuovi medio-gamma premium con Android 12

Ascolta questo articolo

Nel ricchissimo evento odierno programmato da BBK Electronics per il marchio Oppo, non sono mancate le novità hardware, con la presentazione anche della nuova generazione telefonica della serie Reno, rappresentata dai Reno 8, Reno8 Pro e Reno 8 Pro Plus, a distanza di meno di un anno dai predecessori. Accomunati da alcuni elementi, come il sistema operativo ColorOS 12.1 sopra Android 12, il display forato con lo scanner biometrico sottostante, le cornici squadrate, e un modulo fotografico posteriore a L rovesciata, i nuovi telefoni della serie Reno 8 hanno anche diverse specifiche peculiari.

Partendo dal modello base, il Reno 8 (160×73,4×7,67 mm, per 179 grammi), quest’ultimo protegge con un vetro Gorilla Glass 5 il display AMOLED da 6.43 pollici esteso sul 90.8% di screen-to-body con una risoluzione FullHD+ (409 PPI), sino a 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling, 600 nits di luminosità, e il 95% sulla scala DCI-P3 ma il 100% su quella sRGB.

Nel foro in alto a sinistra, si trova la selfiecamera da 32 megapixel (Sony IMX709, f/2.4, 1/2,74″, 85° di angolo visuale, matrice RGBW, fuoco fisso, DOL-HDR: sul retro, campeggia il sensore principale da 50 megapixel (1/1,55″, 86°, AufoFocus), quello in bianco e nero da 2 megapixel, e quello per le macro (ancora 1/5″, f/2.4, 89°) sempre da 2 megapixel. Presidiato da un sistema di dissipazione termico ad hoc, il processore octacore (3 GHz) MediaTek Dimensity 1300 e la GPU ARM G77 MC9 operano con la RAM LPDDR4x e lo storage UFS 3.1 (non espandibile) nelle combinazioni da 8+128 GB (2.499 yuan ma in pre-ordine a 2.449, circa 352 ridotti a 345 euro), 8+256 GB (2.699 yuan in preordine calai a 2.649, circa 380 ridotti a 373 euro), 12+256 GB (2.999 yuan, in prevendita 2.949, pressappoco 423 calati a 416 euro).

Le connettività prevedono il dual SIM, il 4 e 5G, il Bluetooth 5.3 LE, il Wi-Fi 6, l’NFC, il GPS (BeiDou, Galileo, Glonass, QZSS) e la microUSB Type-C con cui caricare velocemente, a 80W, la batteria a doppia cella, da 4.500 mAh totali (due celle da 2.250 cadauna).

Il modello mediano, il Reno 8 Pro (61×74,2×7,57 mm, per 188 grammi), sempre con 4.500 mAh caricabili a 80W, presenta un AMOLED (Samsung E4), sempre protetto dal Gorilla Glass 5, da 6.62 pollici risoluto in FullHD+ (397 PPI), con 120 Hz di refresh rate e 360 Hz di touch sampling massimi, esteso sul 92% di screen to body, con 800 nits di luminosità, il 9/% DCI-P3 ma il 100% sRGB. La selfiecamera non cambia né come posizione, né come risoluzione rispetto al modello base: migliora però la tripla fotocamera posteriore che, assieme al sensore principale da 50 (Sony IMX766, 1/1,56″, f/1.8, angolo visuale da 86°, DOL-HDR, autofocus), ed a quello monocromatico da 2 megapixel, affianca questa volta un ultragrandangolare (120°) da 8 megapixel (1/4″, f/2.2).

Sempre con un sistema di dissipazione, operano il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm e la GPU Adreno 662, coadiuvati anche dal co-processore proprietario per le reti neurali, NPU, MariSilicon X. Le combinazioni di RAM, LPDDR4x, e storage, UFS 2.2, non espandibile, qui sono da 8+128 GB (2.999 yuan, scontati inizialmente a 2.949, circa 423 euro ridotti a 416), 8+256 GB (3.199 yuan, in prevendita a 3.149, pressappoco 451 euro ridotti a 444), 12+256 GB (3.499 yuan, in prevendita a3.449, sui 493 euro ridotti a 486). Le connettività prevedono sempre 5G, GPS (Beidou, QZSS, Glonass, Galileo) qui dual frequency, Wi-Fi 6, NFC, microUSB Type-C, ma il Bluetooth LE è 5.2.

Il top Reno 8 Pro Plus (161,2×74,2×7,34 mm per 183 grammi) ha la stessa batteria da 4.500 mAh caricabile a 80W dei compagni di evento, ma colloca in un foro al centro la selfiecamera da 32 megapixel (stesse specifiche del Reno 8 e 8 Pro): la tripla fotocamera posteriore, con la successione di 50 mpx (stesso sensore Sony del modello Pro) per il sensore principale, 8 per l’ultragrandangolo, e 2 per le macro, non cambia, ma il display AMOLED (Samsung E4) protetto dal Gorilla Glass 5 è un 6.7 pollici esteso sul 93.7% di screen to body, con sino a 120 Hz di refresh rate e 360 Hz di touch sampling, 800 nits di luminosità, FullHD+ (394 PPI) di risoluzione, 100% sia sulla scala DCI-P3 che su quella sRGB.

Con la RAM, LPDDR5 e lo storage, UFS 3.1 non espandibile, opera il processore octacore (2.85 GHz) Dimensity 8100-MAX di Mediatek con la GPU Mali G510 MC6 e l’NPU MariSilicon X, nelle combinazioni mnemoniche da 8+256 GB: 3.699 yuan, in prevendita a 3.649, intorno ai 521 euro promozionati a 514) e 12+256 GB (3.999 yuan, in preordine a 3.949, 564 euro ridotti a 557). Da segnalare che le connettività completano il quadro tecnico con 5G, Bluetooth 5.3 LE, Wi-Fi 6, NFC, microUSB Type-C, e GPS (BeiDou, Glonass, QZSS, Galileo) ancora Dual.