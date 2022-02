Infinix Zero 5G: ufficiale il medio-gamma premium con Dimensity 900

Infinix, marchio del gruppo Transsion Holdings particolarmente attivo in India e Africa, ha annunciato di essersi unito al “club” dei manufacturer 5G grazie alla presentazione del nuovo upper middle-range Infinix Zero 5G, proposto nelle colorazioni alternative Cosmic Black e Horizon Blue, con retro in plastica che simula il vetro, e Skylight Orange, con un materiale simile alla pelle.

Infinix Zero 5G (168.7 x 76.5 x 8.7 mm, per 199 grammi) implementa un foro in alto al centro, per la selfiecamera da 16 megapixel, sloggiando di lato, nel pulsante d’accensione, lo scanner per le impronte digitali: il display, da 6.78 pollici, è un pannello LCD IPS risoluto in FullHD+, con 500 nits di luminosità massima, particolarmente adatto al gaming in virtù dei suoi 120 Hz di refresh rate e 240 Hz di frequenza di campionamento del tocco.

Il retro palesa un design Uni-Curve ispirato fortemente al top gamma Oppo Find X3 Pro, con una gobbetta a sinistra atta a ospitare una tripla fotocamera che, accompagnata da due gruppi di Flash LED dual tone, vanta un sensore principale da 48 megapixel, uno secondario da 13 di tipo telescopico (zoom ottico 2x, ultrazoom digitale 30x), e uno terziario per la profondità, da 2 megapixel. La sezione audio, invece, si compone di uno speaker mono, ma con DTS, e di un mini-jack da 3.5 mm con Radio FM.

Il prestantissimo processore MediaTek Dimensity 900, un octacore (2.4 GHz) realizzato a 6 nanometri in grado di lasciarsi alle spalle rivali quotati quali gli Snapdragon 695/765G/750G, sfrutta una RAM LPDDR5 da 8 GB (+ 3 aggiunti virtualmente), con lo storage, UFS 3.1, espandibile (+ 256 GB) via microSD, che si ferma a 128 GB. Adatto al gaming, l’Infinix Zero 5G tiene basse le temperature di funzionamento mediante un heatpipe in rame.

Ancora in favore dei gamers, arrivano le connettività. Qui sono messi in campo, oltre al GPS e al Bluetooth, il Wi-Fi ax/6 con antenne 2×2 e tecnologia MIMO (circa 1.2 Gbps di velocità), e il Dual SIM 5G (sub6, 15 bande internazionali) con funzionalità Smart 5G che, a seconda della larghezza di banda a disposizione, passa automaticamente tra 4 e 5G preferendo la connettività che assicura la maggior velocità, senza interruzioni.

Provvisto di una maxi batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente via Type-C a 33W, l’Infinix Zero 5G è animato da Android 11 che, grazie all’interfaccia proprietaria XOS 10, guadagna un assistente vocale AI, un tracker della privacy, un X-proof in ottica anti-malware, la clonazione delle app, e molto altro.