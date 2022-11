Sonoro presenta la radio smart STREAM, disponibile anche in Italia

Ascolta questo articolo

Quando si pensa alla tecnologia, è luogo comune riportare alla mente nomi di brand, piccoli e grandi, di provenienza asiatica. In Europa, però, è attivo dal 2006 il brand tedesco “Sonoro“, come da nome impegnato nell’audio che, da Ottobre, è presente in Italia con un listino molto variegato, comprensivo anche dei giradischi della serie PLATINUM, dei diffusori a scaffale della gamma ORCHESTRA e dei ricevitori hi-fi MAESTRO.

A tali prodotti si è aggiunto anche la radio smart STREAM, prezzata a 269 euro: quest’ultima, compatta, si può posizionare anche su una piccola mensola o, grazie alla finitura in legno (acero con decorazione bianca, bogwood con decorazione argento, noce con decorazione nera), in un elegante salotto. Nel bagno ne è consentito l’uso essendo impermeabile agli spruzzi, e in quanto provvista di un telecomando a infrarossi sempre impermeabile (IPX7): dal punto di vista “tecnico”, ingloba due driver passivi laterali per i bassi e, per le frequenze medie e alte, altoparlanti full range da 3 pollici.

Funzionalmente, mette a disposizione la possibilità di riprodurre contenuti da smartphone via Bluetooth (A2DP, AVRCP), e le playlist preferite via Spotify Connect (risultano comunque accessibili anche le piattaforme Deezer e Amazon Music): nella radio STREAM di Sonoro, non mancano poi la radio DAB+ e quella internet (via Wi-Fi n dual band, con captazione di oltre 25mila stazioni).

Dal display TFT da 2.4 pollici, è possibile selezionare manualmente le stazioni radio (nel caso non si opti per l’automatismo), regolare le impostazioni, ma anche l’equalizzazione, magari settando la modalità ad hoc per le stanze piastrellate, quella per evitare il riverbero nel bagno, senza dimenticare che è persino prevista una modalità ad hoc per i podcast (che agevola nell’accedere a quelli preferiti). Come le radio di una volta, ha anche la funzione sveglia e la modalità snooze.

Soggetta a un alimentatore elettrico (12V AC 100-240V), la radio smart Sonoro STREAM è provvista di una porta USB ottimizzata con la funzione di ricarica: ciò le consente di procedere alla ricarica (a 2A/5V) magari di uno smartphone o di un tablet bisognosi di energia.