Infinix Zero 5G 2023: ora ufficiale, animato dal processore MediaTek Dimensity 1080

Dopo una settimana di indiscrezioni dettagliatissime, il brand cinese Infinix ha annunciato ufficialmente il nuovo top gamma, l’Infinix Zero 5G 2023 quale aggiornamento di un modello di inizio anno, ora disponibile all’acquisto con tanto di prezzo, a circa 239 dollari, nelle colorazioni alternative Pearly White, Submarine Black e Coral Orange.

Stilisticamente simile al predecessore, il nuovo (168,73 × 76,53 × 8,9 mm per 201 grammi.) Infinix Zero 5G 2023 migliora del 10% le prestazioni computazionali, e dell’8% quelle grafiche, grazie all’adozione, al posto del Dimensity 900, del nuovo processore octacore MediaTek Dimensity 1080, già visto a bordo dei rivali Realme 10 Pro e Redmi Note 12 Pro. Sul piano energetico, il device promette 29 giorni di autonomia in stand-by, grazie alla batteria da 5000 mAh, caricabile rapidamente a 33W in Type-C.

Dotato di 8 GB di RAM e di 256 GB di storage (espandibile sempre di 256 GB via microSD), l’Infinix Zero 5G 2023 si presenta multimedialmente con un display LCD IPS da 6,78 pollici risoluto in FullHD+, ovvero a 2460 × 1080 pixel, con touch sampling a 240 Hz, refresh rate dinamico da 60 a 120 Hz, e 500 nits di luminosità di picco. Nel foro centrale, è posta la selfiecamera, da 16 megapixel.

Dietro, il lingottino allinea in verticale i sensori della triplice fotocamera, con due sensori accessori per macro e profondità, da 2 megapixel, e un sensore principale da 50 megapixel, capace di girare rallenty a 960 fps, beneficiato da diverse funzionalità, come la modalità Film, le opzioni Super Night Mode e Night Filter per le foto di sera o con poca luce, e lo Sky Remap che permette di rendere sereno un cielo nuvoloso. L’audio gode della certificazione Hi-RES e conta su un mini-jack da 3.5 mm.

Protetto quanto a sicurezza da uno scanner per le impronte digitali posto di lato, l’Infinix Zero 5G 2023 annovera le connettività Dual-SIM, 4 e 5G standalone e non (con allocazione intelligente della rete via Erdal Engine 3.0), il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, e il GPS (Glonass, BeiDou). La personalizzazione di Android 12 è la XOS 12 che porta in dote anche una AI Gallery.